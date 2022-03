Cuatro claves para entender las dificultades del cobro del IGTF

marzo 29, 2022 - 6:38 pm

El abogado especialista en derecho tributario, Juan Carlos Castillo explicó la incidencia del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras que comenzó a cobrar el lunes 28 de marzo en las transacciones cotidianas de los venezolanos.

En entrevista en Shirley Radio detalló cuatro puntos claves que dificultan el cobro del impuesto:

1.- Dificultad interpretativa: Afecta a los sujetos que vayan a un establecimiento, que sea calificado como contribuyente especial, a pagar con divisas en efectivo. La ley está clara en esto, si el pago es en efectivo tendría 3% adicional, pero no está claro si lo mismo sucedería con billeteras digitales. Dijo Castillo, al asegurar que el establecimiento debe actuar como agente de percepción de la persona que va a adquirir el bien, «Si se equivoca, las responsabilidades van a pesar sobre el establecimiento, proque no solo debe devolver lo que cobró demás, sino que se expone a una multa por el Seniat. Aquí surge la primera gran duda, ¿abarca o no a las transacciones distintas al efectivo?

2.- La documentación de esta operación: El Seniat ordenó que se exprese en la factura y no todos los establecimientos comerciales están en la capacidad de expresar el IGTF en sus facturas.

3.-Pagos mixtos: No está claro cómo será el tratamiento en nivel de la factura si el pago es combinado entre divisas y bolívares. Dio como ejemplo, los restaurantes, donde no se refleja en la factura el pago del 10% del servicio porque este se reparte entre mesoneros, cocineros, y cajeros, y si el cliente paga en divisas por esa porción, que se le entrega a este grupo de personas, ¿cómo hacen para cobrar el impuesto?

4.- Forma de pago del impuesto: El establecimiento solicitará el 3% extra de lo que esté consumiendo a quien compra, luego este local se encargará de pagar quincenalmente al Seniat.

«Este impuesto se paga cuando el prestador del servicio sea sujeto pasivo especial» aclaró el abogado y acotó que el contribuyente del impuesto a grandes transacciones financieras es quien haga un pago en moneda extranjera, sea cual sea el monto».

«El legislador ha querido instrumentar dos impuesto -IVA y IGTF- que tienen una coincidencia. Es una gran crítica que se ha venido haciendo, porque cuando hay pagos en materia materia gravable hubiese sido más sencillo aplicarlo a través de una reforma, por ejemplo, a la ley del IVA, porque ya tiene establecidos mecanismos para determinación de la cuota tributaria, y no nos encontraríamos en un caos tributarios», enfatizó.

