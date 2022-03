«Corazón que presiente»: Adamari López tiró un misil después del fieston que le hizo Toni Costa a su nueva novia

marzo 3, 2022 - 1:32 pm

Adamari López apareció una vez más en sus redes, pero esta vez no para hacer un simpático reel de esos que pintan una sonrisa en la cara de sus fans… Aunque bellísima con una camisa rosa que dejaba ver su abdomen al aire y un pantalón blanco, la famosa conductora sorprendió por su semblante serio y reflexivo. Después lanzaría una pregunta al aire que pronto fue interpretada por su indirecta más directa hasta ahora, en torno al nuevo noviazgo de su ex Toni Costa con Evelyn Beltrán.

Después de una fiesta sorpresa organizada al detalle por Toni Costa en Miami para celebrar los 27 años de su nuevo amor, Adamari apareció paseando tranquilamente junto a su azul alberca, con la casa de muñecas de Alaïa visible al fondo del jardín y soltó la bomba: «Hay muchos refranes, pero con todo lo que he vivido puedo confirmar que, ojos que no ven, corazón que presiente», dijo dando un giro a la famosa frase de ojos que no ven, corazón que no siente.

«Cierto, por eso te digo Adamari, no seas tan buena. Todo con distancia y categoría. No permitas que nadie más te haga sufrir. Jamás pensé que tu ex te hiciera lo que te hizo. Bien por haberlo dejado. Te felicito. Construye historias con tu bella hija, pero con él, jamás», rezaba uno de los comentarios con más «me gusta» de su feed.

No es la primera indirecta que Adamari deja caer en sus redes durante los últimos meses en los que, poco después de su ruptura con el bailarín, los rumores de que él había rehecho su vida con Evelyn Beltrán corrieron como la pólvora. El ex de la reina de belleza, Timbo Rodríguez, aún no borra sus recuerdos familiares con la mamá de su hijo Timothy Love en sus propias redes. Además, hace unos meses Adamari le envió al deportista un detalle desde Israel, algo que indica que ambos han estado en contacto tras sus rupturas amorosas.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

People