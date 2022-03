Consejos para el cuidado de tu calzado en el closet

marzo 7, 2022 - 3:39 pm

En diferentes oportunidades, los zapatos se dañan aun estando en el closet, pero esto puede suceder por falta de ventilación, no tener el cuidado adecuado o simplemente el calzado no está apto para el tipo de ambiente donde se encuentra guardado, por eso te daremos a conocer a continuación diez consejos para cuidarlos y así tengan mejor conservación:

1. No guardarlos de inmediato: Después de usarlos, no guardar directamente los zapatos, sino dejarlos fuera durante un rato para que se aireen; si es posible, en un lugar bien ventilado y donde no dé el sol.

2. Guardarlos en estantes o en su caja: Si se meten en cajas, hacer en ellas al menos un par de orificios, para facilitar la aireación en su interior, en los estantes es de forma útil para una mejor organización para su utilidad.

3. Calzado con poco uso: Si se usa con poca frecuencia o en temporadas, es recomendable que al interior se le coloque periódico, este mantiene la forma y absorbe humedad u olores extraños.

4. Evitar acumulación: Si hay muchos zapatos en un mismo sitio de forma cerrada es más probable su poca ventilación y podría impregnar aromas indeseables, ocasionando daños para su uso.

5. Usar calzador: Esta herramienta permite que el calzado no produzca deformaciones en la parte de atrás y quede dañado al guardarlo.

6. No abusar de los productos: Si usas cremas, grasas, cepillos u otros productos de limpieza, intenta no abusar de ellos y que sean de la mejor calidad para que no dañen la piel del mismo.

7. Cuida su exterior: Abrillanta el calzado después de comprarlos y antes de usarlos, esto permitirá que brillarán con regularidad durante el tiempo que los poseas.

8. Limitar su uso: Evita ponerte tus zapatos preferidos de manera constante, lo recomendable es un reposo de 24 horas.

9. Cambiar las suelas: Cada cierto tiempo cambiar la suela, de goma o madera, todo dependerá del tipo de calzado, una comodidad como el primer día.

10. Utilizar vapor: Para renovar material bajo el efecto del agua, calor y otros factores, usarlo sin tocar la superficie, puede tener más duración.

