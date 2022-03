Conozca al actor venezolano que formó parte del elenco de la película «The Batman» (+Video)

marzo 7, 2022 - 7:01 pm

El actor de ascendencia venezolana, nacido en la ciudad de Baltimore en Estados Unidos, Gil Pérez Abraham, formó parte del elenco de la nueva película «The Batman», donde fue el encargado de interpretar al destacado personaje del oficial Martínez.

El actor afirmó en una reciente entrevista para el canal hispano de Telemundo que su experiencia fue única porque el director del filme Matt Reeves lo involucró en todo momento durante la creación de su personaje.

«El personaje para mí es un hombre joven, ambicioso que quiere hacer el bien. Y que está desesperado de encontrar una manera de hacer el bien y sobrevivir en Gotham, y llegar a ser quién sabe alguien grande», comentó el actor.

Gil Pérez Abraham ya ha participado antes en otras producciones, entre ellas: «La Ley y El Orden», «Orange is the new black», «The Walking Dead», y «The Farewell».

El elenco de «The Batman» se completa con los actores Robert Pattinson como «Batman»/Bruce Wayne, Zoë Kravitz como Selina Kyle «Gatúbela»; Paul Dano como Edward Nashton «El Acertijo» y Jeffrey Wright como James Gordon.

«Dos años de acechar las calles como Batman, infundiendo miedo en los corazones de los criminales, ha llevado a Bruce Wayne a las sombras de Gotham City», destaca la sinopsis de la película, la cual ha sido un éxito total a nivel mundial.

Lea también: «Batman» superó los $100 millones tras estreno en cines de EE.UU. y Canadá

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día