Conoce las actividades favoritas de los gastos domésticos

marzo 21, 2022 - 2:21 pm

La decisión de adoptar un gato, si bien puede parecer sencilla, es una que conlleva un compromiso particular, pues estamos tratando con una mascota muy independiente y con hábitos sumamente curiosos, y muy diferentes a los del perro.

Para conocer un poco más a estos animales, hoy hablaremos acerca de algunas de las actividades que más les gustan a los felinos en su día a día.

Dormir es sin duda uno de sus «ejercicios» favoritos, no por nada son catalogados como uno los animales más flojos que existen, no importa en qué momento de su vida se encuentren. Un gato puede llegar a dormir hasta 16 horas diarias, no continuas, sino repartidas en pequeñas siestas a lo largo del día.

Quizá has escuchado hablar de los rascadores para felinos, estos accesorios son sumamente importantes en el hogar, ya que adoran rasgar, y lo harán en tus muebles y cortinas a menos que les proporciones un sitio alternativo para hacerlo. Es un comportamiento que no puedes evitar, así que lo mejor es enfocarlo de la manera correcta.

Si por algo son conocidos los gatos, es por su afán de esconderse en cualquier sitio, ya sea abajo de la cama, adentro de cajones, por debajo de la mesa y hasta en cajas de cartón; de hecho, estos animales parecen tener un afijación con este último objeto, pues pueden pasar horas entretenidos con él.

Finalmente, tenemos la cacería, una actividad que los gatos realizan sin importar que estén bien alimentados, pues el objetivo no es buscar comida, sino que simplemente lo hacen por instinto, es por esto que se recomienda darle juguetes que ayuden a cumplir con este propósito.

