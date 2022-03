Conoce a los nominados como “Mejor Actor de Reparto” en los premios Oscar 2022

marzo 24, 2022 - 3:18 pm

Las cartas están echadas en los premios Oscar 2022 para la categoría de “Mejor Actor de Reparto” y en ella cinco de los mejores se disputan la estatuilla

El próximo 27 de marzo se celebrarán los premios Oscar 2022 y esa noche se decidirá quién es el “Mejor Actor de Reparto” entre Ciarán Hinds, Troy Kotsur, Jesse Plemons, JK Simmons y Kodi Smit-McPhee.

Ciarán Hinds por ‘Belfast’

En televisión es sobre todo destacable su interpretación de Julio César en la primera temporada de la serie de la BBC y HBO ‘Roma’. Además, en ‘Jasón y los argonautas’ interpreta el papel del Rey Esón. Más adelante, se anunció su adhesión al reparto de la popular serie ‘Juego de Tronos’, en el papel de Mance Rayder, el Rey-Más-Allá-del-Muro, apareciendo en 2013. En 2017 apareció como el villano Steppenwolf en la película ‘Liga de la Justicia’, basada en los personajes de DC Comics.

Ciarán Hinds, interpretando a Pop en ‘Belfast’ de Kenneth Branagh, obtuvo una merecida nominación al Premio de la Academia como “Mejor Actor de Reparto”. La película gira en torno a un niño y su familia de clase trabajadora de Belfast que experimentan los tumultuosos finales de la década de 1960. El actor, de la National Board of Review y del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, obtuvo un premio al Mejor Actor de Reparto y un premio Chairman’s Vanguard por interpretar a Pop.

Troy Kotsur por ‘CODA’

Troy Kotsur, que interpreta a Frank Rossi en ‘CODA’ de Sian Heder, obtuvo una nominación al Premio de la Academia como Actor de Reparto. El actor, del Premio Gotham, ya obtuvo el Premio a la Mejor Interpretación de Reparto por su trabajo en la película de ‘Heder’, está basada en la comedia dramática francesa ‘La Famille Bélier’. El título de la adaptación cinematográfica inglesa, CODA, significa ‘Child of Deaf Adults’. Kotsur, sordo en la vida real, hace un trabajo excepcional al llevar a su personaje a la pantalla.

CODA, además de Kotsur, también está protagonizada por Emilia Jones, Daniel Durant, John Fiore, Lonnie Farmer y Kevin Chapman. Ruby es el único miembro con audición de una familia de sordos. Cada mañana, antes de ir a clases, trabaja con sus padres y su hermano tratando de mantener a flote su negocio. En el coro del instituto, Ruby descubre su pasión por la música.

Jesse Plemons por ‘The Power Of The Dog’

Comenzó su carrera desde la infancia, participando en algunos comerciales. Participó en proyectos como la serie criminal ‘Breaking Bad’ y las películas ‘Varsity Blues’ y ‘All the Pretty Horses’. También tuco algunas apariciones especiales en ‘The Lyon’s Den’, ‘CSI: Crime Scene Investigation’ y ‘Grey’s Anatomy’.

Por su interpretación de George Burbank en ‘The Power of the Dog’ fue nominado en la cinta en la que los acaudalados hermanos Phil y George son las dos caras de la misma moneda. Phil es elegante y cruel, mientras que George es impasible y amable. Cuando George se casa en secreto con una viuda del pueblo, Phil lleva a cabo una guerra sádica e implacable usando a su afeminado hijo, Peter, como peón.

JK Simmons por ‘Being The Ricardos’

Simmons, mejor conocido por su trabajo en adaptaciones relacionadas con cómics, tiene una reputación bien desarrollada en cine, televisión y teatro. El actor, señalando que esta es su segunda nominación al Premio de la Academia, recogió previamente una estatuilla de oro por su trabajo en ‘Whiplash’ dell 2014 y por la misma película, también obtuvo victorias en los Premios BAFTA, los Premios Globo de Oro y los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla.

Su nominación es por la película ‘Being the Ricardos’ sobre la actriz, pionera de la televisión, Lucille Ball. La historia se desarrolla durante una semana concreta de la producción de la exitosa serie de la época ‘I Love Lucy’ cuando Lucy y su marido, Desi Arnaz, se enfrentan a una crisis que podría terminar con sus carreras y también con su matrimonio.

Kodi Smit-Mcphee

El australiano de apenas 25 años mereció esta nominación por su actuación en ‘The Power Of The Dog’. Se ha destacado en producciones como ‘Stranded’, ‘End of Town’ y la película ‘Romulus, My Father’ por la que fue nominado al “Mejor Actor Juvenil” por el Instituto de Cine australiano.

Es el favorito de la noche y de ganar la estatuilla, se convertiría en la segunda persona más joven en ganar en esta categoría. Su delicado papel en la película sostiene una tensión constante que mantiene alerta a los personajes y al espectador. Retrata una cotidianidad violenta y una guerra que solo se equilibra cuando alguien decide hacerle frente a lo adverso.

