Conmoción en las redes: Daddy Yankee se retira de la música y anuncia su gira mundial «La Última Vuelta»

El cantante boricua Daddy Yankee, sacudió las redes este domingo 20 de marzo tras anunciar su retiro de la música oficialmente con una última gira mundial denominada «La Última Vuelta».

«Saludos familia…, aquí Daddy Yankee, si entraste a mi página DaddyYankee.com, esto es lo que tengo que decirte: Esta carrera que ha sido un maratón, al fin veo la meta, ahora voy a disfrutar con ustedes todo lo que me han dado, lo que me han regalado, este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave, para abrir las puertas para convertir este género, en el más grande del mundo», inició su mensaje en su cuenta de Instagram.

El interprete de «Gasolina» confesó que el tesoro más grande que tiene en su carrera es haber trabajado con mucha disciplina para no fallarle a su público y seguidores y servir de inspiración a todos los niños y jóvenes a que sean líderes, que crezcan por su familia y los suyos sin ningún tipo de limitaciones.

«En los barrios donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes, hoy por hoy yo bajo pa los barrios y los caseríos y la mayoría quieren ser cantantes, eso pa mí vale mucho, formalmente hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos y los voy a despedir celebrando estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada «Legendaddy», les voy a dar todos los estilos que me han definido en un solo álbum», dijo evidentemente emocionado.

Destacó que este álbum para él, significa lucha, fiesta, guerra, romance, además de sentirse agradecido con su público, colegas, productores, medios de prensa, plataformas digitales y especialmente con los que lo acompañaron desde el inicio de su carrera.

El reggetonero invitó a sus seguidores a entrar a su página a darle «pre-save» (pre guardar) a su nuevo álbum que saldrá el día 24 de marzo a las 8 de la noche.

En su web también se indicarán todos los pormenores y fechas de su gira «La Última Vuelta».

«Los amo con mi vida, cambio y fuera, se despide Daddy Yankee «El Jefe»», culmina su video, que causó sensación en las redes sociales, hasta hacerse tendencia.

