Concluye la tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania: sus resultados

marzo 7, 2022 - 2:20 pm

Las delegaciones de Rusia y de Ucrania celebraron este lunes 7 de marzo su tercera ronda de negociaciones en la zona del bosque de Belovezha, en la frontera entre Bielorrusia y Polonia.

Tras la finalización de las negociaciones, el líder de la delegación rusa, Vladímir Medinski, expresó la esperanza de que los corredores humanitarios empiecen a funcionar este martes.

Declaró que las negociaciones entre Rusia y Ucrania continuarán.

Las negociaciones se llevaron a cabo cuatro días después de que tuviera lugar el segundo contacto, durante el cual las partes acordaron una serie de cuestiones de carácter humanitario, incluida la posibilidad de un alto el fuego temporal para la organización de corredores humanitarios, aunque desde Moscú denunciaron reiteradamente que unidades de nacionalistas ucranianos impiden la salida de la población civil local.

La primera ronda de negociaciones, durante la cual Moscú y Kiev establecieron una serie de temas prioritarios sobre los que se han delimitado «ciertas decisiones», tuvo lugar el pasado 28 de febrero.

Este lunes, las Fuerzas Armadas de Rusia han anunciado un alto al fuego temporal a partir de las 10:00 (hora local) y la apertura de corredores humanitarios en las ciudades de Kiev, Mariúpol, Járkov y Sumy.

La viceprimera ministra de Ucrania, Irina Vereshuk, ha tachado de «inaceptables» los corredores humanitarios propuestos por Rusia para la evacuación de la población civil.

Desde el Ministerio de Defensa de Rusia denunciaron que hasta las 13:00 (hora local) de este lunes la parte ucraniana no ha cumplido ni una sola condición para el establecimiento de corredores humanitarios, mientras las unidades de nacionalistas no dejan salir del país a la población civil local ni a los ciudadanos extranjeros bajo la amenaza de violencia física. «El fuego de artillería y morteros no cesó ni un segundo. Solo durante estas tres horas, en los seis corredores humanitarios anunciados por las Fuerzas Armadas de Rusia se registraron objetivamente 172 ataques por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania y los nacionalistas», declararon.

RT