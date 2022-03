Coldplay y Maná tocaron Rayando el sol juntos en concierto y eso se iba a ‘caer’ (video)

marzo 30, 2022 - 8:43 am

Coldplay está a la mitad apenas de su gira por México. Esta vez les tocó su tercer concierto, y fue en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, la perla tapatía, en el que sorprendieron en demasía.

No sólo tuvieron un show espectacular como parte del Music Of The Spheres World Tour, lleno de sus mejores éxitos y de sus más recientes temas. Un espectáculo al que nos tienen acostumbrados, y con una tecnología envidiable, a la que muy pocos grupos pueden recurrir.

Sin embargo, hicieron un espacio para dejar de ser los protagonistas del día. En medio del concierto, subió uno de los más importantes actores de la música a nivel nacional, Fher, vocalista de la multipremiada y reconocida banda Maná.

Además de acompañarlos para un tema, se aventó, guitarra en mano, su éxito Rayando el sol, acompañado de todos los fanáticos que se dieron cita en la famosa casa del Rebaño Sagrado.

Y como si fuera poco un tema con el coro de miles de personas, Chris Martin pidió que todos juntos cantaran para el deleite del mexicano, y con un complicado español pudo entonar el famoso estribillo, ante los gritos y aplausos de los jaliscienses. “Vamos a cantar a usted”, adelantó el cantante inglés.

“Viva México, cabrones”, gritó Fher con singular emoción, y una sonrisa enorme en su rostro.

Coldplay se armó una buena gira por todo el continente americano. Su aterrizaje fue en San José, Costa Rica, donde hicieron un par de presentaciones el 18 y 19 de marzo de 2022 en el Estadio Nacional con H.E.R como banda invitada, seguido de un concierto en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, en República Dominicana.

Luego siguió México, los días 25 y 26 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey, en Nuevo León, mismos que se agotaron por completo. En estos, como en toda la gira, los acompañó Carla Morrison, artista mexicana como el acto telonero.

Siguió la fecha en el Estadio Akron de Guadalajara, del que ya se habló ampliamente, y luego, abrieron tres históricos conciertos en el Foro Sol del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. Las fechas elegidas fueron los días 3, 4 y 6 de abril de 2022. Todas las localidades fueron vendidas.

Coldplay tocando Rayando el Sol con Fer de Maná en #ColdplayGuadalajara 🇲🇽 pic.twitter.com/GZAem4N3Xe — Coldplay videos (@coldplayvid) March 30, 2022

La banda también visitará muchas ciudades de los Estados Unidos, en Norteamérica. Iniciarán el día 6 de mayo en Dallas, y continuarán por Texas en Houston, para luego ir a Phoeniix, Santa Clara, y dos fechas en el Soldier Field de Chicago.

Junio es el objetivo siguiente. Iniciarán en Washington DC, para luego visitar East Rutherford en New Jersey dos fechas, Philadephia figura también, Atlanta y Tampa, en el Raymond James Stadium, finalizan el mes.

Europa también figura dentro de su monumental gira por todo el mundo. Frankfurt, Alemania, tendrá la suerte de recibirlos en el Deutsche Bank Park por tres fechas.

Warsaw, una fecha, Berlin un trio de fechas, y París, en Francia, es una de las ciudades con más conciertos de toda la gira para un total de cuatro fechas en el Stade de France los días 16, 17, 19 y 20 de julio.

Bruselas, en Bélgica, tendrá cuatro fechas, igualando la marca de los franceses, pero en el King Baudoin Stadium los días 5, 6, 7 y 9 de agosto. No podía faltar Londres, donde juegan de locales, y con un total de seis históricos conciertos en el Wembley Stadium, sin duda una marca a romper. El mes finaliza en Glasgow.

La gira por fin llega a su fin los meses de septiembre y octubre de 2022 en ni más ni menos que América Latina. La primera parada, el días del primer mes mencionado en Río de Janeiro, Brasil, dentro del importantísimo Rock In Río Festival.

Bogotá, Colombia, Lima, en Perú y Santiago de Chile, con dos fechas en el Estadio Nacional, fueron los países elegidos para comenzar con la despedida del tour. Los acompañará en el escenario la cantautora Camila Cabello.

Por último, se apuntaron cuatro increíbles fechas en Buenos Aires, Argentina, en el Estadio River Plate, los días 25, 26, 28 y 29 de octubre de 2022. La banda invitada, vuelve a ser H.E.R, la más solicitada dentro de toda la gira.

Infobae