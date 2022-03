Coldplay sorprende cantando tema de Juan Luis Guerra en concierto de Santo Domingo

marzo 23, 2022 - 5:09 pm

Coldplay, uno de los grupos más importantes a nivel mundial se encuentra de gira por Latinoamérica con su tour Music of the Spheres, el cual agotó en su totalidad todas las fechas programadas. Cuando el público no espera presenciar un icónico momento durante las presentaciones de la banda, ellos saben cómo sorprender a todos.

Durante el concierto en Santo Domingo, República Dominicana, Chris Martin tomó una guitarra acústica y se preparó para brindar una gran sorpresa al público, pues con esfuerzo y dedicación interpretó el tema ‘Bachata Rosa’ de Juan Luis Guerra.

No es la primera vez que Coldplay sorprende a sus fans de habla hispana tocando un tema en español, pues, durante un concierto en el año 2017 en Argentina, el público se emocionó al escuchar ‘Música Ligera’ de la mítica banda argentina Soda Stereo.

De igual forma, Martin causó furor al cantar reguetón durante el concierto Global Citizen, pues se unió a Shakira para cantar ‘Chantaje’, originalmente interpretada por la colombiana junto a Maluma.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información de Milenio