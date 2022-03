‘CODA’ ganó como la “Mejor Película” de los premios Oscar 2022

marzo 28, 2022 - 5:34 am

En los premios Oscar 2022 ‘DUNE’ alcanzó seis de las estatuillas mientras que Jessica Chastain fue la gran sorpresa de la noche como “Mejor Actriz”

No hay dudas que los premios Oscar 2022 de la Academia de Hollywood, en edición dejó más sorpresas de las esperadas. El gran escándalo de la noche estuvo protagonizado por Will Smith y Chris Rock en el escenario.

Will Smith golpeó al presentador Chris Rock en la cara con la mano abierta y le gritó «quita el nombre de mi mujer de tu puta boca” y es que Rock hizo una broma sobre la calvicie de la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith, que hacía referencia a la película ‘G.I. Jane’ en la que la actriz Demi Moore se afeitó la cabeza.

Otro de los momentos que sin duda quedaran en la memoria fue la interpretación del tema ‘Dos Oruguitas’ de Sebastián Yatra en español. El intérprete en medio de un escenario similar al de ‘Encanto’ apareció visiblemente nervioso y vestido en un traje lleno de mariposas amarillas que son un símbolo de amor y también de soledad, una metáfora a un amor imposible, que permanece hasta el final de los días de Mauricio en ‘Cien Años de Soledad’ de Gabriel García Márquez.

Lista de ganadores de premios Oscar 2022

“Mejor Película” para ‘CODA’

“Mejor Director” Jane Campion por ‘The Power Of The Dog’

“Mejor Guion Original” para Kenneth Branagh por ‘Belfast’, la película sobre el conflicto religioso en los años 60’s en Irlanda del Norte.

“Mejor Actor” para Will Smith por ‘King Richard’. Luego de agradecer a la familia Williams por confiarle su historia, Will Smith pidió una disculpa a la Academia y nominados de su categoría. «Espero que la Academia me vuelva a invitar», agregó.

"Mejor Actor" para Will Smith por 'King Richard'

“Mejor Actriz” para Jessica Chastain por ‘The Eyes Of ’Tammy Faye’

“Mejor Actor de Reparto” para Troy Kotsur por ‘CODA’

“Mejor Actriz de Reparto” para Ariana DeBose por su papel en ‘West Side Story’

“Mejor Canción Original” para Billie Eilish y Finneas O’Connell por ‘No Time To Die’

“Mejor Película De Animación” para ‘Encanto’ de Disney

“Mejor Película Internacional” para ‘Drive My Car’

“Mejor Efectos Especiales” para ‘DUNE’

“Mejor Montaje” para ‘DUNE’

“Mejor Banda Sonora” para Hans Zimmer por ‘DUNE’

“Mejor Fotografía” para ‘DUNE’

“Mejor Diseño de Producción” para ‘DUNE’

“Mejor Sonido” para ‘DUNE’

“Mejor Cortometraje Documental” para ‘The Queen of Basketball’

“Mejor Corto De Animación” para ‘The Windshield Wiper’ del cineasta madrileño Alberto Mielgo

“Mejor Cortometraje de Ficción” para ‘The Long Goodbye’

“Mejor Maquillaje y Peluquería” para ‘The Eyes Of ’Tammy Faye’

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día