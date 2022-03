Cobro de gasolina con Biopago busca digitalizar el proceso: Entrará en vigencia el 2-Abr

marzo 28, 2022 - 2:13 pm

William Rodríguez, presidente de la Subcomisión de Hidrocarburos de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, aseguró que el cambio en la modalidad de pago para la gasolina subisidada que entrará en vigencia el próximo sábado 2 de abril tiene como objetivo «sincerar la data y eliminar el manejo de efectivo en las estaciones de servicios para que el proceso sea cada vez más electrónico».

«Se busca es simplificar el proceso no complicarlo (…) Si estoy en un banco que no me permite pagar la gasolina subsidiada porque no tiene Biopago, bueno abro la cuenta en un banco que tenga Biopago (…) En 24 o 48 horas abre una cuenta en cualquier banco del Estado con Biopago», manifestó en entrevista con Marypili Hernández, para Unión Radio

El parlamentario aseguró que con el sistema de Biopago el proceso de pago es más rápido que con la tarjeta de débito o crédito.

A través de la página web de la Plataforma Patria, el Gobierno informó que para agilizar la comercialización de combustible subsidiado en las estaciones, se simplificará el pago del litro de gasolina en el momento de surtir.

Unión Radio