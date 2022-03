CLEZ y Cámara Municipal de Maracaibo rechazaron los cortes eléctricos mediante acuerdos: Exigen la estabilización del servicio

marzo 22, 2022 - 4:18 pm

Ante las constantes interrupciones que existen en el suministro de energía eléctrica en la región, diputados del Consejo Legislativo del estado Zulia (Clez), expresaron este lunes su rotundo rechazo y manifestaron que las autoridades de Corpoelec deben acelerar cuanto antes acciones que garanticen una plena normalidad en el servicio.

Cabe destacar, que en sesión ordinaria, el Poder Legislativo Regional debatió a fondo la grave situación generada no solo por la inconsistencia en el funcionamiento de las Termoeléctricas sino también en la evidente carencia de servicios públicos óptimos para el beneficio de la población venezolana.

En ese sentido, Iraida Josefina Villasmil; presidenta del referido ente legislativo, hizo un llamado a la conciencia, a quienes de alguna manera tienen plena responsabilidad en el manejo de servicios públicos como la energía eléctrica y el agua entre otros instando a trabajar verdaderamente unidos, sin conflictos políticos ni promesas, en pro del bienestar integral que el pueblo merece porque la vida es un derecho fundamental inviolable.

“La familia zuliana quiere vivir en paz y no en permanente zozobra, dormir tranquila, cocinar en la noche, recrearse, tener agua potable de calidad, no se resigna a perderlo todo por causa de este grave problema, pedimos respeto a sus derechos fundamentales, nos unimos a su voz de protesta porque aquí todos somos afectados, es urgente que Corpoelec active un plan de contingencia para atender a las familias más necesitadas”, acotó la parlamentaria.

Concejales aprobaron acuerdo en rechazo a los cortes eléctricos en Maracaibo

En busca de una solución rápida para el caótico tema de electricidad que viven a diario los marabinos, el Concejo Municipal realizó una sesión ordinaria, este martes, para discutir y analizar la crisis del sistema eléctrico en Maracaibo. La propuesta del debate fue realizada por el edil marabino, Daniel Ponne.

Ponne expresó su preocupación a este grave problema, «la situación de la electricidad genera a su vez otros problemas como el de agua potable, afecta incluso la distribución de combustible, afecta las empresas, la educación, y ya llegó la hora de que los zulianos nos paremos firmes ante esta situación».

En este mismo sentido, el presidente del Concejo Municipal, Eduardo Vale, acotó que la mayor razón de que el sistema eléctrico no esté funcionando bien, es porque no se ha hecho el debido mantenimiento e inversión en el servicio eléctrico nacional, «esa es la realidad y no podemos esconderla. Cómo es posible que hayan sectores que padecen hasta 12 horas sin luz en dos tandas, en horas de la mañana o tarde y otros en horas la noche que pasan a veces hasta la madrugada».

Por otra parte, el concejal, José Sierra, comentó que «el Zulia tiene las posibilidades de surtir una autogeneración eléctrica la cual le corresponde cumplir al gobierno regional en conjunto del gobierno nacional».

Propuestas ante la situación

En búsqueda de soluciones rápidas a esta problemática, el concejal Daniel Ponne solicitó al hemiciclo rechazar el racionamiento electrónico y aprobar una cruzada en el Zulia para solicitar y exigir que se vuelva a descentralizar la empresa eléctrica en el estado con una inversión mixta del sector público e invitar al sector privado.

Asimismo, los concejales de la bancada de la Unidad presentes en la sesión, como Orlando Chacón, Omar Molina, Udon Ríos, María Inés Rincón, Juan Urdaneta y José Bermúdez, respaldaron su apoyo a este acuerdo para acabar con esta crisis diaria en el estado. Este acuerdo Nº004-2022, fue aprobado por mayoría en el cuerpo legislativo municipal.

