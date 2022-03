Chile celebró el primer matrimonio igualitario de su historia

marzo 11, 2022 - 2:48 pm

Javier y Jaime, papás de dos pequeños niños, se convirtieron en la primera pareja homosexual en casarse bajo la nueva ley de matrimonio igualitario de Chile que empezó después de décadas de lucha de la comunidad LGBTQ+.

Javier Silva, ingeniero, y Jaime Nazar, odontólogo, son pareja desde hace siete años y viven con sus dos pequeños hijos adoptados, Clemente y Lola María. Desde hace tres años estaban unidos por el Acuerdo de Unión Civil, (AUC), hasta ahora el único enlace legal al que podían optar las parejas homosexuales.

“Ser los primeros en contraer matrimonio en Chile para nosotros es un honor, un orgullo”, dijo emocionado Javier en una rueda de prensa en las oficinas del Registro Civil de Providencia, una céntrica barriada en la que durante la jornada contrajeron matrimonio una pareja de hombres y luego una de mujeres, Consuelo y Paula.

“Ahora sí podemos decir que somos familia, que nuestros hijos tienen las mismas condiciones y van a tener, esperamos, un futuro mejor, que no sean discriminados por tener dos papás que se aman”, señaló en declaraciones citadas por The Associated Press (AP).

El AUC, que unía hasta esta jornada a Javier y Jaime, fue promulgado en 2015 durante el primer gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet y solo regula aspectos jurídicos de las relaciones entre convivientes de igual o distinto género, pero no establece derechos de filiación, que la nueva ley de matrimonio igualitario sí incluye.

Los invitados a la ceremonia fueron pocos debido a los protocolos de aforo y distancia física impuestos por la pandemia, aunque había mucha prensa y autoridades.

“Ni siquiera me puedo creer que estoy acá”, señaló enseguida Jaime. “Esperamos estar representando como corresponde a toda la comunidad, sabemos que es algo muy importante para todo Chile, es el inicio de un país que empieza a trabajar la igualdad desde otro punto de vista”.

El matrimonio se celebró 90 días después de la promulgación de la Ley de Matrimonio Igualitario, que tardó muchos años en ser aprobada por el Congreso chileno y cuyo avance se produjo luego de que el centroderechista presidente Sebastián Piñera anunciara sorpresivamente en junio de 2021 su decisión de agilizar el proyecto de matrimonio igualitario. Seis meses después estaba aprobada y promulgada.

Lea también: Gabriel Boric juró como nuevo presidente de Chile

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información de AP