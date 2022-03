Charles Leclerc con su Ferrari se lleva el primer Gran Premio del año de la F1 en Baréin

marzo 20, 2022 - 1:05 pm

El monegasco Charles Leclerc ganó la primera carrera de la temporada 2022 de Fórmula 1, este domingo en el Gran Premio de Baréin, dando a Ferrari su primera victoria desde 2019 en un día en el que el otro piloto de la Scuderia, el español Carlos Sainz Jr, fue además segundo.

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) completó el podio, con el tercer lugar, gracias a los abandonos de los dos Red Bull, el del neerlandés Max Verstappen (vigente campeón mundial) y el del mexicano Sergio Pérez debido a averías en las tres últimas vueltas.

La mítica marca italiana no es campeona en pilotos desde que lo lograra Kimi Raikkonen en 2007 y no se corona en la categoría de constructores desde 2008.

