Carlos Correa firma con Mellizos de Minnesota por tres campañas

marzo 19, 2022 - 10:22 am

Carlos Correa llegó a un acuerdo con los Mellizos de Minnesota por tres temporadas y 105.3 millones de dólares, según reporte del periodista Mark Berman de Fox.

El contrato de Correa con los Twins incluye la posibilidad de optar por los dos primeros años.

MLB source: Free agent shortstop Carlos Correa has reached an agreement with the Minnesota Twins (@Twins) on a three-year deal worth $105.3 million with opt outs after the first two years. Highest average annual value for an MLB infielder.

