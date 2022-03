Carlo Ancelotti, DT del Real Madrid, asume todo la culpa por la derrota en El Clásico

marzo 21, 2022 - 9:09 am

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no se escondió este domingo tras caer 4-0 en el clásico liguero contra el Barcelona admitiendo que había planteado el partido «muy mal».

«El planteamiento no ha sido bueno, no ha salido bien», afirmó Ancelotti en rueda de prensa, asegurando que «hemos jugado muy mal, he planteado el partido muy mal, pero tenemos tiempo para recuperar energía y preparar bien el último tramo de temporada para ganar títulos».

«El Barça ha jugado mejor, ha merecido ganar. No es un problema para mí asumir la responsabilidad porque ha sido así. A veces fallamos, he fallado en este partido», admitió el técnico merengue.

«Nos duele mucho esta derrota, pero tenemos nueve puntos de ventaja con el segundo (el Sevilla)», recordó Ancelotti, en referencia a su cómodo colchón en la punta de la clasificación liguera.

«Si tenemos que hacer un balance hasta ahora, hubiéramos firmado estar con nueve puntos de ventaja en Liga y estar en cuartos de Champions», recordó el entrenador italiano.

Ancelotti rechazó que el equipo haya acusado la baja de Karim Benzema: «No tenemos que pensar que hemos perdido porque no estaba Karim».

El técnico merengue prefirió mirar hacia adelante confiando en que el parón de selecciones sirva para reactivar al equipo. «El hecho de tener el parón es bueno, podemos recuperar a Karim, a Mendy (ambos lesionados), podemos entrenar, tenemos el tiempo para digerir esta derrota», afirmó. «Nos ha dolido mucho, pero como he dicho, tranquilidad», concluyó.

AFP