Cantará el gallo en la mañana (Por Alejandro Vásquez Escalona)

marzo 22, 2022 - 1:05 pm

A Samuel.

El viejo que madruga, lleva dos kilómetros de trote suave. Nada huele a nada. No se ven flores amarillas a la orilla del camino manchadas por el smog de la ciudad. No siente otros corredores. Ni saludos Budistas. Casi llega al mar donde seguirá con natación su rutina cotidiana. Hoy no recuerda al Señor Sommer de otra de las novelas de Patrick Siskind, el autor del Perfume. Este personaje, hacía largas caminatas todos los días completos. Caminaba. Caminaba. Caminaba. Caminaba. Era su única ocupación. Una tarde, al final de su recorrido, entró en el mar. Caminó. Caminó. Caminó. Caminó. Caminó. El gris de sus cabellos se deshizo en el Verdiazul húmedo. Interminable. Su mujer tejía quizás algún abrigo. Después vendría la noche.

Una que otra mañana, cuando termina de nadar, sube a un terraplén que separa las aguas turbulentas de la bahía donde nada todos los días. Mira el larguísimo manto acuoso. No lo asocia a Alfonsina, la poeta. Le suena a kitsch. Ahora si piensa en Sommer. Inhala el aire salitroso. Cierra los ojos. Tal vez sienta deseos de llorar. O llore. Posiblemente, siente en el vacío del horizonte, unos ojotes de luna llena. Un cabello negrísimo. El sonido de un sollozo tamizado por las nubes. Sequedad circunstancial para intercambiar ninguna clase de amor. Días difíciles para escupirlos con rabia. O acurrucarse lastimeramente detrás del viento, donde no habita canto de gallo alguno.

El nadador sale del agua. Se vuelve de espaldas al océano y corre nuevamente el par de kilómetros que lo separa de su casa. Tal vez llegue y lea a Tabucchi, a Kundera, a Corman McCarthy, a Murakami, De qué hablo cuando hablo de correr. Puede que un poco exaltado anote una V en un calendario imaginario. O simplemente desayune y se tienda sobre la cama. Mire el blanco neutro del techo. Mañana será otro mar. Otras aguas.

Alejandro Vásquez Escalona