Canelo Álvarez: «La tercera pelea contra Golovkin es personal para mí, habló mucha mierda»

Saúl ‘Canelo’ Álvarez habló ante los medios de comunicación en la presentación oficial de la pelea contra Dmitry Bivol. El tapatío también fue cuestionado acerca del tercer combate que sostendría ante Gennady Golovkin, si logra vencer al ruso y el kazajo sale bien librado del duelo frente a Murata.

El mejor libra por libra aclaró que tiene asuntos pendientes con Golovkin, quien se ha dedicado a causar polémica con sus declaraciones. Por ello sentenció que tiene tintes personales este combate.

«Tenemos este negocio donde tenemos que pelear después con Golovkin, así que dije ‘¿por qué no?’ Todos quieren ver esa pelea, puede ser o no tarde, pero todos quieren esa pelea, así que ¿por qué no?»; aseguró ante la prensa.

Respecto a la rivalidad que sostiene contra GGG y la trilogía determinó: «Sí (es personal), él habló mucha mierda, muchas cosas. Veremos, primero es la pelea el 7 de mayo y me enfoco en ella. No es una pelea fácil, es una pelea complicada para mí; me concentraré y luego hablaremos de la otra (contra Golvokin). Espero ganarla»; añadió.

La última vez que Álvarez y Golovkin se midieron en un ring fue el 15 de septiembre de 2018, donde el mexicano logró imponerse por una decisión mayoritaria. Ahora espera finalmente noquearlo, pero antes debe cumplir sus pendientes frente a Bivol en mayo.