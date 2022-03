Canadá aprueba la primera vacuna contra el Covid-19 a base de plantas

marzo 8, 2022 - 11:24 am

Primera vacuna contra el covid-19 que utiliza una tecnología de proteína de origen vegetal. En un estudio clínico que incluyó a más de 24.000 personas se encontró una eficacia de más del 70% en prevenir enfermedad sintomática.

Medicago, la farmacéutica detrás de la vacuna, utiliza Nicotiana benthamiana, un pariente cercano de la planta del tabaco, para fabricar partículas parecidas al virus que imitan la proteína espiga del SARS-CoV-2 pero que no causan infección ni enfermedad. Esas partículas se combinan con un adyuvante que estimula el sistema inmunológico. Según Associated Press (AP) las autoridades canadienses tomaron la decisión de autorizar la administración de la vacuna a adultos de 18 a 64 después de un estudio que incluyó a 24,000 personas que encontró que era efectiva para prevenir la enfermedad sintomática en un 71% en esa población.

Al igual que la mayoría de las vacunas, la de Medicago también se administra en dos dosis con 21 días de diferencia. Los datos de eficacia disponibles fueron recolectados cuando la variante ómicron no estaba en circulación. “Pronto recopilaremos datos de inmunogenicidad y respuesta de anticuerpos de nuestra vacuna contra Omicron”, dijo Marc-André D’Aoust, vicepresidente ejecutivo de innovación, desarrollo y asuntos médicos de la farmacéutica al periódico The Toronto Star. Esta no solo es la primera vacuna canadiense contra el covid-19, es la primera que utiliza una tecnología de proteína de origen vegetal.

“Las partículas similares a virus se cultivan en plantas que son similares a las plantas de tabaco, que pueden producir grandes cantidades de partículas de virus en un período corto de tiempo”, dijo el Dr. Supriya Sharma, asesor médico jefe de Health Canada, en una Conferencia de prensa el jueves pasado, citado por The Toronto Star: “Una vez que estas partículas se inyectan en el cuerpo, activan el sistema inmunitario para que produzca anticuerpos contra el virus”. Por ahora, dijeron las autoridades, no hay datos suficientes para aprobar la aplicación en población mayor de 64 años y tampoco en población menor de 18 años.

Medicago tiene un acuerdo para suministrar hasta 76 millones de dosis de vacunas al gobierno canadiense. Actualmente más de 88% de la población de ese país ha recibido al menos una dosis de una vacuna, el 84% ambas dosis y cerca del 40% ya ha recibido dosis de refuerzo. Según AP, Medicago, con sede en la ciudad de Quebec, está desarrollando vacunas a base de plantas contra muchas otras enfermedades.

