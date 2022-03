Cámara de Comercio de Maracaibo exigió un cronograma de los cortes eléctricos

marzo 29, 2022 - 2:48 pm

El presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM), Francois Galletti, habló sobre la crisis eléctrica que afecta al estado Zulia, y exigió a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) establecer un cronograma con los horarios en los que se realizarán los cortes del servicio eléctrico en cada uno de los municipios de la región.

“No estamos para hacer un juicio o análisis de las causas de esta crisis, pero en nombre del sector comercio, solicitamos un cronograma con la información detallada de los cortes eléctricos para organizar nuestras operaciones. Esto se hizo en el pasado en el Zulia y funcionó perfectamente”, señaló el líder gremial en una rueda de prensa.

De la misma manera, opinó que no es factible que el sector privado pueda resolver la crisis eléctrica en el corto plazo, y que uno de los mayores problemas es que el servicio no se cobra a la población en general sino al sector comercio.

“De esa forma, el modelo económico no es viable si no hay subsidio público. Lo primero que habría que hacer es reacomodar el nivel de operatividad del sistema. Luego, las autoridades deben empezar a cobrar por el servicio, porque mantener indefinidamente el mito de que la electricidad no se cobra, no sirve”, expresó.

Asimismo, consideró que privatizar el servicio eléctrico podría funcionar a mediano plazo. “A nivel internacional existen casos en el que las empresas privadas manejan el servicio eléctrico, dentro de un marco regulador definido por las autoridades públicas en cuanto a tarifas y condiciones. En Venezuela, esto se podría lograr de forma ordenada y organizada, pero también hay que tomar en cuenta que muchos venezolanos no cuentan con los recursos para pagar el servicio eléctrico.

Galleti también aseguró que este problema de electricidad no es un inconveniente puntual y que la crisis pone en peligro la recuperación económica del estado, por lo que hizo un llamado a las autoridades encargadas para que redoblen los esfuerzos para solventar la situación.

“Entendemos la limitación presupuestaria del ejecutivo nacional, pero en este año hay una cierta mejoría a nivel macro económico, por lo que hay más disponibilidad de recursos para realizar una gran inversión en el sector eléctrico, la cual aspiramos que siga en el tiempo y no solo sea para pasar por esta emergencia. Queremos alertar sobre el impacto de esta situación”, aseveró.

En cuanto a la crisis de combustible, Francois dijo que los zulianos no están dispuestos a normalizar esta situación. “En el Zulia nuevamente estamos viviendo una crisis aguda de combustible, los ciudadanos y empresas no estamos dispuestos a normalizar esta situación. No hay transparencia que permita entender si el problema se origina en el suministro de combustible en el Zulia, no especularemos sobre ese tema, las autoridades tienen que resolver”.

“Lo único que sabemos es que la crisis en el Zulia es mucho peor que en los otros estados. Ya hemos pagado nuestra cuota de sacrificio a través de los años. Entendemos que el problema de combustible es a nivel nacional, pero la repartición si tiene que ser equitativa”, indicó.

Juan Molina

Noticia al Día