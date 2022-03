Cabas es duramente criticado porque no pudo cantar en pleno concierto: Así respondió el artista

marzo 30, 2022 - 12:22 pm

El cantante colombiano, Andrés Cabas, es centro de una polémica en redes sociales luego de que se filtrara un inesperado video en el que se le puede ver bastante pasadito de tragos durante un concierto.

El cantautor de temas como: Mi Bombón. Ana María, Bonita y Tu boca, famosos en Venezuela, desató miles de reacciones en las plataformas digitales, específicamente entre sus seguidores, quienes se percataron de que no podía ni cantar.

De acuerdo con el material que fue difundido en redes sociales, el barranquillero subió a una tarima donde se estaba presentando el grupo Bazurto All Stars e intentó unirse al show para interpretar un tema. Sin embargo, las cosas no resultaron como esperaba, ya que su alto nivel de embriaguez no le permitió pronunciar bien las palabras y terminó enredándose.

Asistentes al evento grabaron al cantante cuando estaba sentado al fondo del escenario, sosteniendo el micrófono mientras intentaba interpretar el tema. Nadie de los asistentes podía entenderle las palabras que decía, por lo que no dudaron en criticarlo.

El suceso habría ocurrido durante las celebraciones del carnaval de Barranquilla, exactamente en el Country Club de la ciudad. Las miradas se posaron en la inestabilidad del artista y lo poco que pudo llevar a cabo la presentación.

“Se hubiera tomado los tragos después”, “¿Por qué los cantantes tienen que tomar licor para cantar o cuando están cantando?”, “Qué falta de respeto, mejor que no vaya”, “Con ganas de quedar como Cabas”, “Estamos llevados con estos artistas”, entre otras opiniones.

Cabas responde a críticas por su video con tragos encima

El cantautor utilizó su cuenta oficial de Instagram para referirse a los comentarios y críticas que ha recibido por el clip donde se le puede ver bastante tomado y ebrio, mientras cantaba en aquel escenario.

El colombiano aprovechó para pedir “que se dejara la hipocresía” y admitir que nadie es perfecto, aunque más de uno crea que sí.

“Social media hoy: ‘Todos están mal menos yo porque soy éticamente perfecto [o perfecta]’. Dejemos la hipocresía”, escribió en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Alertabogotá.com