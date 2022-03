Bitcoin o Bolívar, ¿el dilema de Venezuela?

marzo 10, 2022 - 2:38 pm

A pesar de que las monedas fiat -en forma de billetes físicos o de apuntes fiscales en las cuentas bancarias- son actualmente el vehículo más popular a través del cual las personas podemos convertir el tiempo empleado en trabajar en bienes, servicios o ahorro, en sí mismas no tienen más valor que aquel que le otorga la confianza en el Estado que las emite, y por lo tanto si el Estado entra en crisis, en muchas ocasiones su moneda va detrás, y con ella la estabilidad financiera de los ciudadanos que emplean esa moneda, ya sea porque el ahorro que tanto les ha costado reunir cada día vale menos o bien porque día a día el precio de los consumibles es mayor.

En el caso de Venezuela se llevan concatenando años de crisis económica por lo menos desde el 2013 o 2014, año este último cuando los precios del crudo -materia prima de la cual Venezuela cuenta con unas de las mayores reservas mundiales- cayeron de forma intensa y brusca con tanta fuerza que hasta el año 2022 no parecen haber recuperado aquellas cotizaciones. Ante los graves problemas que causa la devaluación de la moneda se plantea la siguiente pregunta, ¿podría Venezuela adoptar el Bitcoin como moneda cooficial de la misma manera que lo ha adoptado El Salvador?

Criptomonedas conviviendo con monedas fiat

Es cierto que en la mayoría de los países del mundo -existen muy pocos en los que la tenencia o comercio de las criptomonedas estén prohibidos- ya conviven de facto las criptomonedas y las monedas fiat, aunque muchas actividades no pueden realizarse con las criptomonedas y en muchos casos se utilizan o bien para especular o bien para intentar crear una reserva de valor y no pueden utilizarse para una actividad tan cotidiana en la relación entre Administración y administrados como es el pago de impuestos, a pesar de que las monedas fiat tienden a devaluar su valor a menor o mayor velocidad y las criptomonedas en ocasiones experimentan tendencias alcistas extremadamente pronunciadas, de la misma forma que también caen con fuerza, y por lo tanto si se permitiese cobrar impuestos en algunas criptomonedas de las más fiables esto podría servir para que los Estados contasen con una reserva estratégica de unos activos financieros que en este momento cuentan con mucha popularidad y que para algunos analistas van a marcar el devenir futuro de la economía mundial.

Como ya es sabido, El Salvador ha sido el primer país en oficializar el uso de Bitcoin al mismo nivel que el dólar, una moneda que hace veintiún años se convirtió en moneda de intercambio legal en el pequeño país centroamericano de la misma forma que ahora mismo está ocurriendo con el Bitcoin. En cualquier caso todavía es muy pronto para saber si la medida de bitconizar una parte de la economía salvadoreña será un éxito y un ejemplo a seguir por parte de Venezuela, aunque lo más probable es que esta medida tenga sus pros y sus contras de la misma forma que la dolarización se enfrentó con resistencias de ciertos sectores pero que por lo menos ha ayudado a evitar las devaluaciones y la inflación tan habituales en Latinoamérica, y que conocen tanto los ciudadanos como los usuarios de mercados como el forex, mercado donde se puede comprobar fácilmente cuales son las monedas más y menos demandadas por todo tipo de usuarios.

La competición de las monedas fiat

Y es que el aumento de los precios no es ni mucho menos la única forma de medir la pérdida de valor de una moneda, sino que también se puede comparar la fortaleza de las divisas fiat en el mercado del forex, que no sólo es un instrumento para invertir mediante un bróker online si se conocen los riesgos del apalancamiento, sino que también es una de las bases del comercio internacional y un medio para que los ciudadanos cambien la divisa propia de su país por una divisa fuerte como forma de conservar el valor de su trabajo o simplemente porque van a pasar tiempo en un país extranjero que no comparte la misma moneda, algo que sí ocurre en la eurozona o en el caso de los EEUU, Ecuador, Panamá y el propio El Salvador, aunque en el caso del dólar estadounidense lo cierto es que es una moneda aceptada casi de forma universal.

Si Venezuela finalmente terminase por aceptar el Bitcoin, manteniendo a la vez -o no- una moneda que dependa del Banco Central de Venezuela como el bolívar actual y quizás una moneda fuerte extranjera como hacen naciones del entorno, el país y los ciudadanos podrían tener más instrumentos para luchar contra la crisis actual y las que estén por venir.

