Biden extendió decreto de Obama que califica al Gobierno de Maduro como una amenaza para la seguridad de EE.UU.

marzo 3, 2022 - 4:12 pm

«He determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en el Decreto Ejecutivo 13692 con respecto a la situación en Venezuela»

El presidente estadounidense, Joe Biden, extendió este jueves la vigencia del decreto que considera al Gobierno del presidente Nicolás Maduro como «una amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos.

El decreto, que fue emitido inicialmente por el expresidente Barack Obama en el año 2015, fue prorrogado por un año más, hasta el 2023. «He determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en el Decreto Ejecutivo 13692 con respecto a la situación en Venezuela», apuntó el presidente Biden.

Mediante el comunicado publicado en la página oficial de la Casa Blanca, la medida destaca «la erosión de las garantías de los derechos humanos por parte del Gobierno de Venezuela, la persecución de los opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia, violaciones y abusos de los derechos humanos en respuesta a las protestas antigubernamentales, y el arresto y la detención arbitrarios de manifestantes antigubernamentales, así como la presencia exacerbada de una importante corrupción gubernamental».

Biden has notified Congress that he’s extending the national emergency regarding Venezuela declared on March 8, 2015, as the situation there "continues to pose an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States" pic.twitter.com/cgkjXNfXvg

— Chris (@chrstphr_woody) March 3, 2022