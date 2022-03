Benzema todavía es duda para jugar a dos días del Clásico

marzo 18, 2022 - 4:48 pm

A dos días de jugarse el Clásico español entre el Real Madrid y el Barcelona, la presencia del delantero francés Karim Benzema está cada vez más complicada.

El cuerpo técnico del Real Madrid cifra que la condición física del francés está en un 40%, y parece que no hay intenciones de forzarlo a que juegue el domingo, ya que el conjunto blanco tiene 10 puntos de ventaja sobre su seguidor directo (Sevilla), y tienen pendiente los cuartos de final de Champions League ante el Chelsea.

Pero Benzema aún no está descartado porque las pruebas a las que ha sido sometido no han arrojado malos resultados. No tiene una dolencia importante y esa es la mejor de las noticias.

El resto del equipo, salvo Mendy, sí que está en condiciones de jugar el Clásico. Bale se quedó en el interior de las instalaciones, pero no parece que sufra una lesión. Su cabeza está en el Gales-Austria de la próxima semana con el que se juega la presencia en el Mundial de Qatar.

El Real Madrid realizará el último entrenamiento previo al partido este sábado a las 11.00 horas, con 15 minutos abiertos para los medios de comunicación que se podrán seguir a través de Real Madrid TV. Tras el entrenamiento, rueda de prensa de Carlo Ancelotti y lista de convocados, el momento en el que se despejará la incógnita de Benzema.

Noticia al Día / MARCA