Avión con 132 personas se estrelló en el suroeste de China (+Videos)

marzo 21, 2022 - 6:09 am

Un avión de la compañía China Eastern Airlines con 132 pasajeros a bordo se estrelló el lunes en el suroeste de China y se desconoce el número de víctimas, informó la administración china de aviación civil (CAAC), sin ofrecer un balance de víctimas.

El avión «perdió el contacto cuando se encontraba sobrevolando la ciudad de Wuzhou», en la región montañosa de Guangxi, según la CAAC, que indicó que el aparato transportaba 123 pasajeros y 9 miembros de la tripulación.

El Boeing 737 se habría estrellado en una zona rural cerca de esa ciudad, y «provocó un incendio» en la montaña, dijo televisión china CCTV.

El reporte agregó que los equipos de rescate fueron enviados al lugar.

Los medios de comunicación locales informaron que, según el personal del aeropuerto, el vuelo MU5735 de China Eastern Airlines no llegó a su destino previsto en Guangzhou tras haber despegado de la ciudad de Kunming (suroeste) poco después de las 13H00 horas (05H00 GMT) del lunes.

La aerolínea China Eastern, consultada por la AFP, no emitió por ahora ningún comentario al respecto.

El último gran accidente aéreo en China fue en agosto de 2010, con saldo de 42 víctimas.

Video emerging from locals at the crash site in Guangxi where a plane carrying 133 people has gone down. Scale of the fires indicates a slim chance of finding survivors. Hoping that's not the case. We wait for more information. Prayers with the loved ones of those on board. pic.twitter.com/OltXuXLJ29

— Debi Edward (@debiedwarditv) March 21, 2022