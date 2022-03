Así recordó Silvestre Dangond sus 20 años de carrera artística (+Video)

marzo 3, 2022 - 3:44 pm

Silvestre Dangond, uno de los mayores exponentes a nivel nacional e internacional del vallenato, celebró sus 20 años de carrera artística, pues fue en el año 2002 cuando lanzó su primer trabajo discográfico junto a Sony Music llamado «Tanto Para Ti».

A través de su cuenta en Instagram, el artista decidió celebrar sus dos décadas de éxitos agradeciendo a sus fanáticos, quienes han constituido uno de los grupos de seguidores más escuchados en Colombia, los «silvestristas», llenando los conciertos del artista hasta en otros continentes.

Con una serie de videos en los que recuerda sus primeras presentaciones, sus sueños hace 20 años y sus canciones más exitosas, Dangond posteó una publicación que da cuenta de su recorrido.

«Sentimientos encontrados… un día como hoy hace 20 años inicié este camino porque mi corazón me lo pedía y porque tenía la convicción de q iba hacer lo que me gustaba!! Si tuviera que decirles algo… sería simplemente GRACIASSSS por estar conmigo en este camino mi Silvestrismo, a mi familia, mis músicos, mi equipo de trabajo, mi disquera… de verdad que me quedaría corto con tantas cosas que quisiera decir pero que en este momento no doy para expresar!! Los amo con todo mi corazón», escribió en el post.

En los últimos 20 años el cantante de vallenato ha producido 14 álbumes musicales, entre los más reconcidos están: ‘La Fama’, ‘Lo Mejor Para Los Dos’, ‘Ponte a la Moda’, ‘El Original’, ‘Cantinero’, entre otros. De hecho, el último fue certificado internacionalmente por la APDIF con cuádruple disco de platino por sus más de 80 mil ventas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SILVESTRE / DANGOND (@silvestredangond)

