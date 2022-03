Así celebró Will Smith tras ganar un Óscar al mejor Actor por el ‘King Richard’ (+Video)

marzo 28, 2022 - 12:00 pm

Will Smith, protagonista de “King Richard”, ganó el Óscar a mejor actor en la 94 edición de los premios de la Academia de Hollywood, galardón al que también aspiraba el español Javier Bardem por “Being The Ricardos”.

Después de una intensa gala, marcada por el ataque de ira de Will Smith tras golpear al humorista Chris Rock por bromear con la alopecia de su esposa Jada Pinkett-Smith y minutos después sus lágrimas por haber sido merecedor de un Óscar como mejor actor por su interpretación en “ King Richard ”, marcando la primera victoria del Óscar en las tres décadas de carrera de una de las estrellas más grandes de Hollywood.

En su discurso dijo ser un defensor de la familia como lo hizo en su interpretación del padre de Serena y Venus Williams.

“Richard Williams fue un feroz defensor de su familia”, dijo Smith. “En este momento de mi vida, en este momento, estoy abrumado por lo que Dios me está llamando a hacer y ser en este mundo. Al hacer esta película, tuve que proteger a Aunjanue Ellis, que es una de las personas más fuertes y delicadas que he conocido. Tengo que proteger a Saniyya y Demi, las dos actrices que interpretaron a Venus y Serena. Estoy siendo llamado en mi vida a amar a la gente, proteger a la gente y ser un río para mi gente. Y sé que para hacer lo que hacemos tienes que ser capaz de soportar el abuso y tienes que ser capaz de hacer que la gente hable como loco de ti en este negocio. Tienes que ser capaz de que la gente te falte al respeto y tienes que sonreír y actuar como si eso estuviera bien. Denzel me dijo hace unos momentos: ‘Ese es tu momento más alto. Ten cuidado, ahí es cuando el Diablo viene por ti.’ Es como, Quiero ser un recipiente para el amor. Quiero dar las gracias a Venus y Serena por confiarme su historia. Quiero disculparme con la academia. Quiero disculparme con todos mis compañeros nominados.

Terminada la gala, el actor junto con los otros ganadores fueron a celebrar y con estatuilla en mano, disfrutaron de este momento.

Will Smith is at the #VanityFairOscarParty dancing with his Oscar to ‘Gettin Jiggy With It.’ pic.twitter.com/PvKrRICQEN

— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) March 28, 2022