Asesinan a venezolano de cinco balazos en Cartagena

marzo 8, 2022 - 10:39 am

La víctima fue ultimada por unos sicarios. Su hijo presenció el crimen.

Fredy Alexander Ruiz Álvarez, de 39 años, fue asesinado de cinco disparos en el sector Nelson Mandela en Cartagena, Colombia.

El hombre estaba en la terraza de su casa con su hijo, cuando se percató que pasaron de forma sospechosa unas personas en moto. De inmediato, Ruiz resguardo a su hijo en su vivienda e intentó correr antes de que lo interceptaran.

Sin embargo, los motorizados lo alcanzaron y el parrillero le disparó en cinco ocasiones a quemarropa, según El Universal de Colombia. Ruiz quedó tendido en el suelo, después de recibir tres balazos en el cuello, uno en la cadera y otro en la cabeza.

Ruiz murió de inmediato en el lugar, mientras que al sitio llegaron rápidamente sus familiares. Una mujer lo abrazó y le puso un pañuelo blanco en el rostro, a la vez que esperaban la llegada de los organismos de seguridad.

Saturnina de La Hoz García, esposa de Fredy Alexander Ruiz Álvarez, se pronunció en la morgue de Medicina Legal de Cartagena. La mujer se encargó de desmentir las versiones que circularon en algunos medios de comunicación de que su pareja era un delincuente.

“Él no tenía problemas con nadie. Muchos portales de noticias están diciendo que él mató a una persona y por eso lo asesinaron, pero nada de eso es cierto. Fredy nunca sería capaz de hacerle daño a nadie”, añadió.

La mujer relató cómo vivió el asesinato, cuando observó a dos personas huyendo en moto. “Lo vi a él tirado en el suelo lleno de sangre, no sabía qué había pasado. No me salían las palabras para gritar, solo lo tomé en mis brazos y le tapaba la cara con un pañuelo”, agregó.