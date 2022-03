Asesinan a tiros al exinternacional argentino de rugby Federico Martín Aramburu en París

marzo 19, 2022 - 5:39 pm

Federico Martín Aramburu, exinternacional con los Pumas argentinos, murió a los 42 años tiroteado en París la noche del viernes al sábado tras un altercado en un bar y las autoridades abrieron una investigación por «asesinato».

Los hechos ocurrieron hacia las 06H00 locales (05H00 GMT) en el bulevar Saint Germain, en pleno centro de París, en «una disputa» entre dos grupos de personas, según una fuente policial cercana al caso. Los agresores «regresaron en un vehículo y dispararon» contra miembros de la parte enfrentada, añadió.

Los investigadores descubrieron «varios impactos» de bala en el lugar de los hechos y el rugbier falleció en el acto como consecuencia de las heridas.

Un excompañero de Aramburu en el Biarritz Olympique, presente en el lugar de los hechos y que solicitó el anonimato, explicó a la AFP que se encontraban en el bar Le Mabillon comiéndose una hamburguesa.

«Ha habido una disputa, como puede ocurrir de madrugada. Se solucionó, pero esos hombres han regresado y han disparado tres veces a Aramburu», declaró.

La policía francesa buscaba este sábado a los autores de los hechos, mientras que la brigada criminal ha abierto una investigación por asesinato, según la fiscalía de París, contactada por la AFP.

Según los primeros elementos, dos hombres habrían realizado los disparos. Una tercera persona, una mujer que conducía el vehículo, forma parte igualmente de los sospechosos.

«Nos acabamos de enterar de la muerte de Federico Martín Aramburu en circunstancias trágicas. El conjunto del Biarritz Olympique expresa sus más sinceras condolencias a su familia, allegados y les muestra total apoyo», tuiteó este sábado su antiguo club de rugby en Francia.

Otro de sus clubes en Francia, el Perpiñán, mostró en Twitter su «inmensa tristeza» por la noticia de la muerte de Aramburu «en circunstancias trágicas» y envió sus condolencias a los familiares.

Federico Martín Aramburu jugó como ‘wing’ o centro en varios clubes del rugby francés: Biarritz (2004-2006), Perpiñán (2006-2008) o Dax (2008-2010).

La Federación Francesa anunció que se le rendirá homenaje antes del partido de este sábado entre Francia e Inglaterra del Torneo Seis Naciones.

Para la Liga Nacional de Rugby (LNR) francesa, Aramburu «deja una huella imborrable en Biarritz, Perpiñán y Dax, pero también con Argentina, con la que había iluminado las canchas con su maestría».

«Qué pesadilla. Estoy conmocionado y triste por su familia, sus hijos, todos sus amigos del rugby, de Biarritz, de Argentina. En un día que debía ser una fiesta para el rugby francés, tengo el corazón encogido y lleno de rabia», escribió en Twitter Pierre Rabadan, exjugador del Stade Français y actual adjunto a Deportes en el Ayuntamiento de París.

Aramburu fue presidente de los Socios del Biarritz entre 2015 y 2018 y también formó parte del consejo de administración del club vasco con el que ganó en dos ocasiones el Top 14, el campeonato profesional francés (2005, 2006).

Aramburu también fue internacional argentino en 22 ocasiones y jugó con los Pumas el Mundial-2007, en el que el combinado sudamericano fue tercero.

Precisamente, el jugador participó como titular en el partido por el tercer puesto y anotó un ‘try’ en la victoria argentina contra Francia (34-17).

«Un abrazo a toda la familia de Fede y sus amigos en este momento tan triste. Te vamos a extrañar mucho», reaccionó en redes sociales Agustín Pichot, el capitán de los Pumas en aquel histórico equipo de 2007.

«Lamentamos profundamente el fallecimiento de Federico Martín Aramburu. Acompañamos a su familia y amigos en este momento de tanto dolor», añadió después la cuenta oficial de Los Pumas.

Desde que puso fin a su carrera deportiva, vivía en Biarritz, en el suroeste de Francia, y trabajaba en una empresa del sector turístico.

The rugby family mourns the loss of former Argentina winger Federico Martín Aramburú at the age of 42

Part of the @lospumas squad who finished third at RWC 2007, he won 22 caps for his country and represented the likes of Glasgow Warriors, Perpignan and Biarritz pic.twitter.com/J4iSfIrPl0

— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) March 19, 2022