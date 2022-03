Ascienden a 15 los muertos en explosión de mina en Colombia

marzo 1, 2022 - 10:36 am

La explosión de una mina de carbón en el centro de Colombia provocó la muerte de 15 trabajadores, todos los que en ese momento se encontraron bajo tierra, constituyó el lunes la Agencia Nacional de Minería.

Los cuerpos sin vida fueron hallados bajo los escombros y con quemaduras en el cuerpo a causa de una explosión de gas metano, un compuesto común en las minas de carbón. La emergencia se produjo en la tarde del sábado en la mina La Chapa ubicada en Tasco, Boyacá, a unos 240 kilómetros de Bogotá.

Las labores de rescate fueron continuas desde la explosión. Grupos de 14 ingenieros y socorristas se turnaron para avanzar aproximadamente 1.800 metros en la mina hacia el punto exacto de la emergencia. Los organismos de socorro trabajaron con cautela en las labores de rescate en la mina debido al riesgo de derrumbes y la alta concentración de gas metano.

“Podría haber riesgo de generarse otra explosión. Es por eso que antes de ingresar el equipo de socorredores y los ingenieros verificamos las concentraciones de gas metano al interior de la mina”, dijo a The Associated Press Gustavo Raad de la Ossa, vicepresidente de Seguimiento, Control y Seguridad Minera, a cargo de la atencion de la emergencia. La mina, señaló Raad de la Ossa, estaba en proceso de mejoras y adecuaciones, por lo que la Agencia Nacional de Minería estaba evaluando el plan de trabajo del cual todavía no habían dado el concepto de aprobación.

Aún es materia de investigación la actividad que estaban realizando los trabajadores al interior de la mina.

La autoridad minera lamentó la emergencia y envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas. Además, hizo un llamado a los mineros del país para “no arriesgar sus vidas y acatar todos los protocolos de seguridad requeridos para que estos accidentes se eviten en gran manera”, exigió la autoridad minera en un comunicado.

A inicios de febrero fue reportada otra explosión en una mina del municipio de Samacá, también en Boyacá, en la que perdieron la vida cinco trabajadores.

Los accidentes letales en las minas de carbón y oro son frecuentes en Colombia. En 2021 aparecieron 148 personas, una reducción de víctimas con respecto al 2020 en el que se registraron 171 muertes. Los derrumbes, la atmósfera viciada y las explosiones son las principales causas de las emergencias, según información pública de la autoridad minera.

