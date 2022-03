Asamblea General de la ONU exige a Rusia el «cese inmediato» de la invasión a Ucrania

marzo 24, 2022 - 2:20 pm

Rusia volvió a quedar aislada este jueves en la Asamblea General de la ONU, donde obró para evitar la aprobación de una resolución, la segunda en menos de un mes, que pide el «cese inmediato» de las hostilidades rusas en Ucrania y el fin de los ataques contra civiles.

Con 140 votos a favor, 5 en contra y 38 abstenciones, la comunidad internacional aprobó esta nueva resolución presentada por Ucrania, y promovida por México y Francia, sobre las «consecuencias humanitarias de la agresión» rusa, que en menos de un mes provocó el desplazamiento de 10 millones de personas, 3,5 millones de las cuales refugiadas en el extranjero. La mitad niños.

La resolución «pide el cese inmediato de las hostilidades por Rusia contra Ucrania, en particular los ataques contra civiles y objetivos civiles», así como la «protección de civiles, personal humanitario, periodistas y personas en situación vulnerable, como mujeres y niños.

Además de condenar «todas las violaciones de la legislación humanitaria internacional», el texto de 4 páginas, «reitera» el llamado del secretario general de la ONU, Antonio Guterres para que Rusia «retire inmediata, completa e incondicionalmente» todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania.

Esta es la segunda derrota consecutiva que sufre Rusia en la ONU, después de que la víspera una resolución presentada por dicho país, también sobre la situación humanitaria, fue rechazada en el Consejo de Seguridad que solo recabó los votos positivos del representante de Moscú y China, mientras que los 13 miembros restantes se abstuvieron.

El 2 de marzo, en una decisión histórica, 141 países votaron a favor de otra resolución de condena de la invasión rusa frente a 35 abstenciones y cinco votos en contra.

Al igual que en aquella resolución, Rusia volvió a recibir el apoyo de Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria.

De su lado, países como China, Bolivia, Cuba, El Salvador, Nicaragua e Irán son algunos de los que se abstuvieron en esta votación (al igual que en la primera), en la que participaron 183 miembros de la ONU, mientras que Argentina, Brasil, Colombia o México, votaron a favor.

Venezuela no pudo votar al haber perdido el derecho por impago de sus cotizaciones.

No obstante, a diferencia del Consejo de Seguridad, las resoluciones de la Asamblea no son vinculantes.

