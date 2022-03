Arrestan a Jorge Masvidal por su incidente con Colby Covington en restaurante de Miami

marzo 24, 2022 - 1:48 pm

El ex retador al cinturón welter Jorge Masvidal ha sido arrestado luego de 48 horas de su incidente con Colby Covington en restaurante de Miami.

El cubano fue arrestado en Miami Dade por la policía local a las 22:27 horario de Miami. Esto de acuerdo a los registros en línea.

Masvidal, enfrenta dos cargos, un cargo de agresión agravada que terminó en daño corporal considerable y un cargo por travesura criminal.

Exclusive @GamebredFighter headed to jail on an aggravated battery charge after his alleged attack on @ColbyCovMMA Exclusive video and story on @WPLGLocal10 pic.twitter.com/HGJhTz25Kj

— Rosh Lowe (@roshloweWPLG) March 24, 2022