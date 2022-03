Arrancó segunda negociación entre Rusia y Ucrania: Canal humanitario y un alto al fuego entre los puntos tratados

marzo 3, 2022 - 12:20 pm

«Los puntos clave de la agenda son un alto el fuego, un armisticio y los corredores humanitarios para la evacuación de civiles de las ciudades y pueblos destruidos o bombardeados de manera constante», detalló en Twitter el consejero de la presidencia ucraniana Mikhailo Podolyak.

Fuente bielorrusas y rusas afirmaron que las negociaciones se llevan a cabo en la localidad de Belovezhskaya Pushcha, en la región bielorrusa de Brest, cerca de la frontera con Polonia. La primera reunión, celebrada el lunes, terminó sin avances concretos.

El alto representante de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, alertó este jueves que Rusia está «intensificando” la represión de las protestas contra la invasión rusa de Ucrania, así como la censura a los medios de comunicación independientes del país.

Borrell destacó en un comunicado que las autoridades rusas prohibieron este miércoles otros dos medios, la radioemisora Eco, de Moscú, y TV Rain, así como los sitios web de otras organizaciones de medios independientes.

15:08 | Unos 400.000 niños refugiados están en riesgo por hambre y enfermedad

Al menos 400.000 niños en el este de Europa que huyen de la guerra en Ucrania afrontan el riesgo de sufrir hambre, enfermedades, abusos y ser víctimas de tráfico de personas, alertó este jueves la organización en favor de los derechos de la infancia Save the Children.

En torno a 40% de las personas que han escapado de la invasión rusa hacia Rumania, Polonia, Moldavia, Hungría, Eslovaquia y Lituania son niños, estima la organización, que advierte que muchos de esos menores han abandonado su país con poco más que unas prendas de ropa.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022