Arnold Schwarzenegger asegura que la dieta vegana es fundamental para seguir en forma a sus 74 años

El afamado actor, Arnold Schwarzenegger, ha logrado disminuir los niveles de lipoproteínas de baja densidad, conocidas popularmente como ‘colesterol malo’, y mantenerse en buen estado físico, gracias a la dieta 80% vegana que ha seguido durante los últimos 5 años.

Según contó el actor, de 74 años, en su último boletín, el llevar una dieta basada en verduras, además de beneficiar al medio ambiente, ha sido fundamental para mantenerse en buena forma y reducir al mínimo las posibilidades de padecer algún tipo de problema cardíaco.

«Durante los últimos 5 años, he basado [mi dieta] en un 80% en productos vegetales. Aunque a veces sigo comiendo carne, porque no puedo resistirme a un jugoso filete cuando tengo amigos en casa, o a un crujiente Wiener Schnitzel [escalope vienés] en Austria», señaló el siete veces ganador del concurso Mr. Olympia.

De acuerdo al exgobernador de California, el balance entre el consumo de productos cárnicos y veganos lo ha hecho sentir «más saludable y más joven en general». Incluso, comentó que sus niveles de colesterol en la sangre son tan bajos, que hasta su médico ha quedado sorprendido.

