Anthony Rizzo se queda en los Yankees

marzo 16, 2022 - 1:40 pm

Rizzo llegó a los Yankees en 2021 en la fecha límite de cambios procedente de los Cachorros de Chicago.

Anthony Rizzo había declarado en varias oportunidades que prefería firmar con los Yankees. El inicialista, de 32 años, tiene 1372 hits,251 jonrones, 814 remolcadas y 762 anotadas en sus 11 campañas en las Grandes Ligas

Staying put in the Big Apple.

Anthony Rizzo and the Yankees reportedly agree on a deal, per @MLBNetwork Insider @JonHeyman. pic.twitter.com/yiF5unXRhy

— MLB (@MLB) March 16, 2022