Anonymous afirma que hackeó el Banco Central de Rusia y amenaza con publicar 35 mil archivos secretos

marzo 25, 2022 - 8:47 am

El colectivo internacional de hackers informáticos “Anonymous” afirmó haberse infiltrado en el Banco Central de Rusia y está amenazando con liberar 35.000 archivos que incluyen “acuerdos secretos” en las próximas 48 horas.

El Banco Central Ruso es responsable de proteger y garantizar la seguridad del rublo, moneda cuyo valor se ha desplomado desde que comenzó la invasión de Ucrania el mes pasado.

Por medio de una de sus cuentas de Twitter el grupo de piratas informáticos reveló su más reciente hazaña, aunque dieron detalles limitados sobre el hecho.

La publicación consiste en una imagen donde muestran la clásica máscara de Guy Fawkes que se ha convertido en el ícono del hacktivismo y un mensaje en el que se lee: “Ultima hora: El colectivo #Anonymous ha pirateado el Banco Central de Rusia. Se liberarán más de 35.000 archivos en 48 horas con acuerdos secretos. #OpRusia”.

Anonymous hacks Russia’s Central Bank and more than 35,000 files will be exposed in 48 hours. pic.twitter.com/0VUhqVmo89

— Anonymous (@LatestAnonPress) March 23, 2022