Andrew Whitworth, campeón de la NFL con Rams, se retira luego de 16 temporadas

El liniero ofensivo Andrew Whitworth, campeón de la NFL con Los Ángeles Rams en el Super Bowl LVI, anunció este martes su retiro luego de 16 temporadas.

«Soy Andrew Whitworth jugador de Los Ángeles Rams y hoy estoy anunciando mi retiro», fue el mensaje que el jugador de 40 años compartió en sus redes sociales.

El ganador en la temporada 2021 del trofeo Walter Payton, Hombre del Año, que reconoce al jugador con actividades más sobresalientes de servicio a la comunidad, explicó como vivió la última etapa de su carrera con los Rams.

«Hace cinco años me dijeron que tal vez mi tiempo había terminado y aquí estoy, cinco años después dando mi opinión de lo que ha pasado en ese tiempo, y luego de 16 años de carrera, y aún me preguntan cómo has podido hacerlo a tan alto nivel», agregó.

El cuatro veces seleccionado al Pro Bowl arribó a la NFL seleccionado por los Bengals en el lugar 55 de la segunda ronda del Draft 2006, con Cincinnati estuvo hasta 2016.

En 2017, el nacido en Monroe, Louisiana, firmó con Los Ángeles Rams, escuadra con la que jugó dos veces por el campeonato de la NFL, perdió el Super Bowl LIII en 2018 ante los Patriots por 13-3, y venció en este 2022, en la edición LVI, a los Bengals 23-20.

