Alejandro Chabán, el empresario más exitoso en Estados Unidos según la revista Forbes

El venezolano Alejandro Chabán es catalogado como el empresario más exitoso en Estados Unidos según la revista Forbes, donde su historia se convirtió en inspiración para los jóvenes incursionados en el mundo empresarial.

Chabán comenzó como mesonero y tras años de trabajo y evolución logró ser creador de su marca personal Yes You Can!.

El venezolano tiene más de 10 años como creador de su marca llevando un mensaje positivo para el cambio físicos de las personas. Sin embargo, llegar a la cima no ha sido fácil para este empresario, ya que pasó por episodios fuertes en su vida.

Y uno de ellos es que durante en su adolescencia presentaba problemas de sobrepeso al pesar 314 libras, se superó y creó su marca personal la cual lo llevó al éxito que posee hoy en día donde tiene libros de superación personal, batidos y planes de entrenamientos con los cuales ha logrado transformar vidas.

Chabán quien es oriundo de Maturín, estado Monagas logró el éxito primero como actor en producciones tanto en español como en inglés, además de su participación en series de Telemundo como Prisionera, Decisiones y la telenovela El rostro de Analía.

