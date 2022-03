Alcaldía de Maracaibo activó dos nuevos puntos de vacunación anticovid y fiebre amarilla

marzo 7, 2022 - 6:02 pm

En los centros comerciales Metrosol y Lago Mall, la municipalidad comenzó con la inmunización. Atenderán desde las 9:00 am hasta las 3:00 pm.

La Alcaldía de Maracaibo a través del Servicio Autónomo Municipal de Salud (Samas) sumó dos nuevos puntos de vacunación anticovid en el suroeste y este de la ciudad desde este lunes 7 de marzo.

La información la dio a conocer el director del Samas, Ronald Romero, quien detalló que los puestos de inmunización que se incorporaron están ubicados en el centro comercial Metrosol, en la circunvalación 2, y en el CC Lago Mall, en la avenida El Milagro.

Romero informó que, en ambos espacios, el personal labora en horario corrido desde las 9:00 am hasta las 3:00 pm para aplicar cualquiera de las tres dosis de la vacuna Verocell del laboratorio chino Sinopharm y también contra la fiebre amarilla.

Con estos dos nuevos puntos ya son 10 los que instala la municipalidad en la ciudad a disposición de la población.

“Es importante que la población acuda a vacunarse porque esto, y el uso de tapabocas, garantizará que la cantidad de contagios en la ciudad siga disminuyendo”, reiteró el director municipal de salud, a la vez que recordó que el lapso de aplicación entre la segunda y tercera dosis es de cuatro meses.

Estos son los 10 puntos de vacunación activados por la Alcaldía y sus horarios de atención:

-Alcaldía APS

-Terminal de Pasajeros

-Gimnasio de Combate

-Farmapunto Cecilio Acosta

-Curva de Molina

Horario: lunes a sábados: 8:00 am a 2:00 pm.

-C. C. Gran Bazar

-C. C. Galerías Mall

-C. C Sambil

-C. C. Metro Sol

-C. C. Lago Mall

Horario: lunes a sábados: 9:00 am a 3:00 pm.

Lea también: Gobernador Manuel Rosales: «La vagabundería de la gasolina se va a acabar este año»

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Nota de Prensa