Albert Pujols regresa a Cardenales de San Luis para 2022

marzo 28, 2022 - 11:15 am

Albert Pujols volverá a jugar con los Cardenales de San Luis en la MLB para 2022 tras firmar por una temporada.

El acuerdo fue informado por primera vez por St. Louis Post-Dispatch y The Athletic. El trato está pendiente de un examen físico.

Pujols ganará 2.5 millones de dólares durante la temporada de 2022, donde intentará llegar a 700 jonrones de por vida para cerrar una carrera.

El dominicano, de 42 años, jugó sus primeras 11 temporadas en las mayores con los Cardinals, llevándolos a dos títulos de Serie Mundial en 2006 y 2011.

Se fue a Los Ángeles Angels en 2012, firmando un contrato de 10 años que finalizó el año pasado. Los Angels liberaron a Pujols la temporada pasada y terminó el año con Los Ángeles Dodgers, donde tuvo average de .254 con 12 jonrones y 38 impulsadas.

Pujols es quinto en la historia de las Grandes Ligas con 679 jonrones y 11° en hits con 3.301. Tres veces MVP de la Liga Nacional y 10 veces All-Star, Pujols tiene un promedio de carrera de .297 y un OPS de .919. Fue el jugador activo de mayor edad en las Ligas Mayores la temporada pasada.

Albert Pujols is returning to the Cardinals on a 1-year deal, per multiple reports. pic.twitter.com/YPwzhKYIH6

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 28, 2022