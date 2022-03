Adriana Iliescu fue madre por primera vez a los 66 años y ahora que tiene 83 quiere otro hijo

marzo 12, 2022 - 5:48 pm

Adriana Iliescu, tenía 66 años cuando cumplió su sueño de ser madre por primera vez. Aunque la mujer de Rumania y profesora universitaria ya era considerada de la tercera edad logró ser fecundada en el año 2005.

Ahora 17 años después, cuando su hija Eliza Iliescu es una adolescente, Adriana manifestó su deseo de tener un segundo bebé.

El caso de Adriana, se convirtió en un récord Guinness, pues logró dar a luz a una niña saludable, cuando el panorama era sumamente desalentador.

Para Eliza, la jovencita de 17 años, su vida no ha sido nada fácil, le ha tocado vivir con las críticas de quienes aseguran que su mamá fue ‘egoísta’, al tomar la decisión que le cambió la vida a tan avanzada edad, indica Daily Mail.

Romanian novelist, Adriana Iliescu, became the world's oldest authenticated mother today in 2005 when she gave birth at the age of 66. Happy Birthday Eliza Maria, 13 today. pic.twitter.com/3tBOUiLzbv

— Marguerite de Bohun 💙 (@MdeBohun) January 16, 2018