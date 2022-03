Actor colombiano dejó a su esposa trans: «Hago púbico mi divorcio»

marzo 20, 2022 - 2:30 pm

La separación fue confirmada por la propia modelo trans, que en su cuenta de Instagram escribió: “Hago púbico mi divorcio y separación”.

De acuerdo con ‘La red’, programa del Canal Caracol, el hombre a escondidas “sacó todo lo que pudo” de la casa que compartía con María Gabriela Ísler, con quien estaba casado.

Sin embargo, Urquijo no solo desapareció del radar de su pareja, también lo había hecho de sus propios hijos, según lo destapó el mismo programa de televisión una semana atrás.

El medio se contactó con la actriz Adriana López, madre de 2 hijos que tuvo con el actor, y esta señaló que ni ella ni los menores volvieron a tener contacto con él desde hace varios años.

“Es absolutamente ausente, no sabemos ni dónde vive, no tenemos idea de nada. Cuando lo operaron por segunda vez, nos enteramos por los periodistas”, relató López.

Y aclaró que prefirió no armar un lío legal por las cuotas de paternidad incumplidas porque este era un proceso muy desgastante: “O lo demandaba o educaba a mis hijos con ese mismo dinero. Y ya uno de ellos va a entrar a la universidad y el otro está en la mitad del bachillerato. Lo más inteligente era educarlos”.

Por otra parte, la mujer aseguró que los jóvenes no necesitan de Urquijo: “Toda Colombia sabe muy bien todo lo que ha pasado con Mauro… Mis hijos tienen un papá más poderoso que cualquiera, Dios”.

La exfamilia del actor vive en México hace más de 6 años, donde Adriana López espera volver a las tablas: “He tratado de hacer que mis hijos tengan un buen futuro y una carrera sólida; decidí que mi trabajo podía esperar y paré un poco para poderlos a acompañar, pero ahora estoy retomándome como actriz”.