Eva Mendes cumple hoy 48 y está espectacular: También comparten fecha de nacimiento Dyango, Felipe González, Andy Gibb y Kennedy Brice (+Video)

Eva Mendes (Miami, Florida, Estados Unidos, 5 de marzo en 1974) es una actriz y modelo estadounidense de ascendencia cubana.

Eva de la Caridad Méndez, mejor conocida como Eva Mendes, artista de cine, nacida en Miami (Florida), hija de inmigrantes cubanos, posteriormente se trasladó a Los Ángeles. Es la menor de cuatro hermanos. Abandonó sus estudios de márketing a mediados de la década de los años 1990, cuando fue descubierta por un agente artístico, quien vio su foto en la carpeta de un vecino admirador de su belleza.

Desde septiembre del 2011 es pareja del también actor Ryan Gosling. En julio del 2014 anunciaron que estaban esperando su primer hijo juntos y el 12 de septiembre de 2014, Eva Mendes y Ryan Gosling se convirtieron en padres de una niña, a la cual llamaron Esmeralda Amada.

Actriz

Su primera película fue Children of the Corn V Fields of Terror de 1998, una cinta que iría a parar a los Estados Unidos directamente al mercado del vídeo. Ese mismo año apareció también en un episodio de la conocida serie de televisión Urgencias.

Un breve papel en la comedia de John Fortenberry, Movida en el Roxbury también de 1998 como la madrina de la actriz, Molly Shanon, la ubicó en el panorama cinematográfico internacional.

Su carrera en el cine fue apuntalándose con personajes más importantes en My Brother the Pig (1999), Urban Legends: Final Cut (2000), Out of Time (2001), película de acción protagonizada por Denzel Washington, Training Day (2001), 2 Fast 2 Furious (2003), Hitch (2005), comedia que coprotagonizó con Will Smith, o Ghost Rider, película fantástica co-protagonizada con Nicolas Cage.

Ha intervenido en varios de los videoclips de The Strokes, The End Has No End, Aerosmith Hole in my soul y en el de Will Smith Miami en el año de 1997.

Modelo

Eva Mendes posó para el fotógrafo Marino Parisotto para el calendario 2008 de Campari. Inspirado en cuentos de hadas, Eva aparece disfrazada de personaje de cuento.

Además, posó desnuda en un anuncio publicitario para la organización PETA, durante una campaña contra el uso de pieles animales.

José Gómez Romero, conocido artísticamente como Dyango (Barcelona, 5 de marzo de 1940) es un cantante español de música romántica.

En 1969 edita su primer disco que lleva su nombre y al año siguiente viaja a Argentina donde protagoniza junto a Ginamaría Hidalgo la película El mundo es de los jóvenes, a la vez que edita un álbum con el mismo nombre. Este paso le abriría las puertas del mercado latinoamericano.

Felipe González Márquez (Sevilla, 5 de marzo de1942) es un político español, que desde 2014 tiene también la nacionalidad colombiana. Fue secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde 1974 hasta 1997 y tercer presidente del Gobierno de España desde la reinstauración de la democracia, entre 1982 y 1996.

Estuvo trece años y medio en la presidencia delGobierno, el mandato más largo de un presidente del gobierno en la historia moderna —y de toda la democracia— en España.

Bajo su dirección el PSOE logró dos mayorías absolutas consecutivas: la de 1982, con 202 diputados en el Congreso, y en 1986, elecciones en las que obtuvo 184 diputados; asimismo, en 1989 obtuvo 175 diputados, exactamente la mitad de los que componen el hemiciclo.

En 1993 perdió lamayoría absoluta, obteniendo 159 diputados. Tras este resultado, el PSOE pactó con Convergència i Unió para poder formar gobierno.

En 1996, perdió las elecciones al lograr 141 diputados frente a 156 que consiguió el Partido Popular.

Fue elegido diputado por última vez en 2000, año en el que concurrió a las elecciones en la lista del PSOE por la circunscripción electoral de Sevilla.

Andrew Roy «Andy» Gibb (Mánchester, Inglaterra, 5 de marzo de 1958 – Oxford, Inglaterra, 10 de marzo de1988), fue un cantante británico y un ídolo juvenil de ladécada de los 70.

Era el hermano menor de Barry, Robin y Maurice Gibb, que formaban el grupo conocido como los Bee Gees.

Kennedy Brice (n. 5 de mayo de 2004) es una actriz estadounidense conocida por su papel recurrente en la cuarta temporada de la exitosa serie The Walking Dead, interpretando a Molly.

