Zinchenko, capitán de Ucrania y estrella del Manchester City: «Le deseo la muerte más dolorosa a Putin»

febrero 24, 2022 - 5:10 pm

Oleksandr Zinchenko, jugador ucraniano del Manchester City, deseó la muerte de Vladimir Putin, presidente de Rusia, a través de Instagram durante la escalada de tensión de este miércoles previa a la primera ofensiva rusa en Ucrania que comenzó este jueves. «Espero que mueras de la forma más dolorosa, monstruo», escribió junto con una foto de una comparecencia del máximo mandatario de la Federación rusa.

La publicación fue eliminada por Instagram al incumplir sus normas y Zinchenko aseguró que sucedía por un movimiento de censura internacional contra Ucrania. Instagram pertenece a Meta Platforms, nuevo nombre de Facebook, que tiene sede en California, Estados Unidos.

Lee también: El ruso Roman Abramovich, propietario del Chelsea, tendría prohibido entrar al Reino Unido

En esta misma red social publicó más tarde una foto de la silueta de su país sobre un campo de trigo con varios monumentos a lo largo y ancho del territorio y añadió un mensaje sobre la situación. «Todo el mundo civilizado está preocupado por la situación en mi país. No me puedo quedar al margen y no posicionarme. En la foto se ve mi país en el que nací y crecí. El país que defiendo en el deporte a nivel internacional. Un país que tratamos de glorificar y hacer grande. Un país cuyas fronteras deberían permanecer inviolables. Mi país pertenece a los ucranianos y nadie se va a apropiar de él. No nos rendiremos. Gloria a Ucrania», escribió el defensor.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

as.com