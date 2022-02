Yulimar Rojas aseguró que sufrió bullying

febrero 20, 2022 - 12:33 pm

La campeona olímpica de triple salto, que regresa a Guadalajara después de pasar tres meses en los lugares de su infancia en Venezuela, ofreció entrevistas donde reveló que fue victima de bullying

La medallista olímpica venezolana Yulimar Rojas, ofreció una entrevista al diario El País de España publicado este 19 de febrero , en la que confesó que fue victima de bullying en etapa escolar y que esto la ha hecho más fuerte.

Recientemente también ofreció entrevista para el canal de Youtube de Irrael Gómez en “Conversaciones que no se publican”, donde además de contar detalles de su vida y trayectoria, también reveló que fue victima de bullying en edad escolar y que no le fue nada fácil superar los obstáculos que le fue colocando la vida para convertirse en la campeona mundial del triple salto en los juegos olímpicos de Tokio 2021.

Yulimar quien hoy es considerada una referencia en el deporte venezolano, explicó que en sus comienzos no todo fue color de rosa. Pues, alegó que desde su infancia tuvo que sobrevivir en medio de las carencias y lidiar con las constantes críticas que le hacían sobre su aspecto físico, ya que por ser alta y delgada recibía mucho bullying por parte de sus compañeros de estudio.

En muchas ocasiones me decían ‘pata larga’ o ‘pata de garza’ y claro a pesar de que me dolía porque se metían conmigo directamente, no lo asociaba por parte mala sino que eso me daba ganas de salir adelante y me impulsaba a no quedarme estancada en ese cumulo de cosas sino que poder transformarla, recolectar cada cosita y transformarla en algo bueno para mí”, indicó la atleta.

Por lo tanto, aseguró que das esas malas vibras y criticas solo la hicieron ser una persona más fuerte con ganas de continuar luchando por sus sueños y metas.

“Todo eso me hizo más fuerte, y levantarme cada los días decir que yo si puedo llegar lejos y que tengo el potencial, y que tengo las ganas de cumplir cada cosa”, agregó.

Del mismo, Yulimar confesó que su altura le llenó de muchas inseguridades en su momento.

“Me apenaba mucho mi altura. Cuando llegaba a la parada siempre tenía que esperar un bus grande y que fuera alto, no de lo más pequeños porque tenía miedo de no encontrar puestos y quedarme parada, sabía que iba a causar miradas de burlas”, acotó.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información de El Tiempo/El País