Yulimar con su novia, más enamoradas que nuca (fotos)

febrero 5, 2022 - 6:59 pm

Muy reservada con su vida personal y dedicada por completo a su carrera, la medallista olímpica Yulimar Rojas encendió las redes al compartir una nueva postal junto a su novia. Reseña Caraota Digital.

La venezolana se tomó un tiempo en su apretada agenda para celebrar su relación públicamente en su cuenta de Instagram y desató una lluvia de reacciones a las pocas horas.

Es la segunda ocasión que comparte instantáneas de Kenverlin Medina, su pareja desde hace dos años y a quien presentó públicamente a comienzos de enero. Para ese entonces, aprovechó la ocasión para celebrar su aniversario.

«Sé feliz y abraza mucho», escribió aquel 14 de enero, mostrando varias imágenes de la hermosa y sexy chica que le robó el corazón.

De la joven, poco se conoce, no obstante, en sus cuentas personales también confirmó ser oriunda del estado Anzoátegui.

A comienzos de diciembre del 2021, Rojas resaltó la importancia de sentirse amada y respetada:»Sigo viviendo mi experiencia de tener una bella persona que me quiere, me cuida y me respeta», comentó a la presentadora Maite Delgado.

También le confesó al influencer Irrael Gómez que en el pasado no tuvo tanta suerte en el amor e incluso estuvo a punto de renunciar al deporte por una mujer.

«Cuando me enamoré y me desilusioné, di todo por el amor y estaba olvidando lo que me hizo ser lo que soy ahora, el deporte. Sentí la magia y me entregué completamente pero todo se desvaneció en un segundo. A pesar de lo que estés pasando, tu corazón y mente tienen que estar donde te sientas feliz», señaló.

Por el momento, declinar de la pista no es una opción, en especial tras ser nominada a los Premios Laureus 2022, en la categoría Revelación del Año.

La especialista en salto triple, figura en esa categoría junto con otros deportistas como: Neeraj Chopra, cuya especialidad es el lanzamiento de jabalina (India); Daniil Medvédev, tenista profesional (Rusia); Pedro González López, futbolista del FC Barcelona (España); Emma Raducanu, tenista campeona del último US Open (Gran Bretaña) y Ariarne Titmus, nadadora de estilo libre (Australia).

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Caraota Digital