Yoko Ono, John Travolta, Isabel Preysler y Paco Rabanne, entre otros famosos celebran hoy su cumpleaños

Yoko Ono (kanji: 小野 洋子, hiragana: おの ようこ,Ono Yōko?) (Tokio, 18 de febrero de 1933) es una artista japonesa, conocida por ser la segunda esposa de John Lennon, quien le dedicó parte de su trabajo. Ambos se casaron en Gibraltar el 20 de marzo de 1969.

pertenece a la aristocracia japonesa y formó parte del movimiento vanguardista de la década de los 60. Era integrante del grupo Fluxus.

Yoko Ono llegó al punto de organizar conciertos en que el público tenía que imaginar por sí mismo la música. Editó un célebre libro de dibujos y piezas de arte, Grapefruit (Pomelo), varias películas conceptuales (como Fly) e innumerables discos marcados por el experimentalismo. Entre ellos se destacan las obras Yoko Ono/Plastic Ono Band, Fly, Approximately Infinite Universe (años 1970) y Season of Glass (años 1980). En los años 1990, sacó dos discos que fueron muy bien recibidos por la crítica: Rising y Blueprint for a Sunrise. Hasta hoy, sus mayores éxitos han sido «Walking on Thin Ice» y, en menor nivel, «Never Say Goodbye».

Sus discos en colaboración con John Lennon incluyen Unfinished Music No.1: Two Virgins, Unfinished Music No.2: Life with the Lions, Wedding Album, Some Time in New York City, Double Fantasy y el póstumo Milk and Honey.

Yoko Ono ejerció una gran influencia personal y profesional sobre John Lennon. La artista japonesa se hizo notar desde los primeros momentos de la relación. Muchos dicen que Yoko es responsable de la separación de los Beatles, mito desmentido por Paul McCartney, ya que dice que sin ella John no habría podido escribir grandes canciones como «Imagine» y muchas que se incluyen en el álbum Definitive Lennon. Las filmaciones durante las sesiones de grabación de Let It Be muestran un grupo de por sí cansado y al borde de la exasperación por parte de todos sus miembros. Como Paul McCartney dijo «Mil cosas se podrán decir, pero la verdad solo la conocen 4».

Heredera de John Lennon con una fortuna de 356 millones de dólares en 1980, actualmente podría haberse duplicado en 745 millones de dólares gracias a la gestión de los derechos de autor.

John Joseph Travolta (Englewood, Nueva Jersey, 18 de febrero de 1954) es un actor, cantante y bailarín estadounidense, conocido por sus actuaciones en películas como Fiebre del sábado por la noche, Grease, Pulp Fiction, entre otras. Ha desarrollado papeles muy diversos en multitud de géneros, lo que le ha dado la reputación de actor extremadamente versátil.

Ha trabajado con múltiples artistas de renombre, incluidos nombres como Uma Thurman, Olivia Newton-John, Nicolas Cage, Nancy Allen, Jamie Lee Curtis, Kirstie Alley, Denzel Washington, Danny DeVito, Brian de Palma, Christian Slater, Halle Berry, Samuel L Jackson, Bruce Willis, Robin Williams, Harvey Keitel, Robert De Niro, entre muchos otros.

Su carrera se extiende durante más de cuatro décadas, abarcando la prolífica suma de más de cuarenta películas, concentrando múltiples nominaciones a los Premios de la Academia, los premios BAFTA y los Premios del Sindicato de Actores. Ha ganado un Globo de Oro al mejor actor y es considerado como un icono del cine y del espectáculo.

María Isabel Preysler Arrastia (Manila, Filipinas, 18 de febrero de 1951) es una «socialite» y modelo hispano-filipina de gran popularidad en la prensa rosa española.

Es madre de los cantantes Enrique Iglesias y Julio Iglesias, Jr., y también de Chábeli Iglesias, fruto de su matrimonio con el cantante Julio Iglesias; de Tamara Falcó, fruto de su matrimonio con Carlos Falcó, marqués de Griñón; y de Ana Boyer, fruto de su matrimonio con Miguel Boyer, exministro de Hacienda de España, con quien permaneció casada hasta el fallecimiento de éste en 2014. Desde 2015 tiene una relación con el escritor peruano y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

Francisco Rabanillo Cuervo (n. Pasajes, País Vasco, España; 18 de febrero de 1934), más conocido como Paco Rabanne, es un diseñador de modaespañol. Es conocido mundialmente por sus creaciones textiles y por la utilización de colores y texturas diversas.

Además también da nombre a una marca de perfumes, gestionada por la compañía española de moda y perfumes Puig.

Las primeras aportaciones de Rabanne al mundo de la moda fueron innovadoras piezas de bisutería y botones de plástico que vendió a Balenciaga, Dior y Givenchy.

Guiado por un talento natural, este hombre de hierro lanzó en 1964 sus primeros trajes experimentales e imponibles realizados en materiales contemporáneos -metal, plástico-. Por sus modelos en metal o sus vestidos de papel, el inventor de la cota de malla de los años 60 es una figura de referencia para muchos diseñadores. Incluso la gran dama de la moda, Coco Chanel, lo bautizó como el metalúrgico.

Cubierto de honores y distinciones, ha mostrado que lo importante para él es crear volúmenes, modelos únicos concebidos como naves en el espacio. Trajes para ir de picnic adornados con cubiertos de plástico, boleros confeccionados con golletes de botellas, túnicas realizadas con plaquetas articuladas.

También sus perfumes y cosméticos son una obra de arte que además le resulta muy rentable, pues su fábrica en Francia produce más de 3.000 toneladas de productos al año.

Agencias/Wilkipedia