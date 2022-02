Yeferson Soteldo se marcha a Tigres de México

febrero 1, 2022 - 11:58 am

Yeferson Soteldo hará maletas por segunda vez en menos de un año. Su nuevo destino será México. A ese país viajará en las próximas horas, una vez termine sus compromisos con la selección de Venezuela, para unirse a las filas del club Tigres.

El equipo de la Liga MX hizo oficial la contratación del venezolano la tarde de este lunes. Para hacerse con los servicios del habilidoso mediocampista, el conjunto felino envió, como especie de moneda de cambio, al zaguero de la selección de México, Carlos Salcedo, al elenco canadiense.

Soteldo puso fin a su vínculo con el Toronto FC nueve meses después de que llegase a esta franquicia como piedra angular de un proyecto que apuntaba alto en el corto plazo.

Pero, lejos de las expectativas, Soteldo nunca se acostumbró a la MLS ni a la ciudad, tampoco al equipo, y simplemente no fue capaz de reproducir el rendimiento que meses antes había tenido con el Santos de Brasil.

“El mal impacto fue de inmediato con un elemento que no se sentía cómodo en la ciudad, que no encontraba su estilo de juego y que no encontraba felicidad dentro ni fuera del campo. De esta manera, los rumores de regresar a Brasil crecieron de inmediato y con el paso de la temporada se supo que un jugador franquicia como él no se quedaría por mucho tiempo”, reportó días atrás la corresponsalía del diario AS en Estados Unidos.

Con la relación ‘rota’, Soteldo y Toronto negociaron su salida. El conjunto requería liberar espacio salarial y una plaza de jugador asignado para abrirle hueco al italiano Lorenzo Insigne, su fichaje estrella y que es el punto de partida de una reconstrucción.

Tigres, segundo con nómina más alta en el fútbol mexicano, espera que Soteldo les ayude a dar un salto de calidad y los impulse a posiciones de avanzada en la clasificación. Cumplidas las tres primeras fechas del torneo Clausura, el equipo dirigido por Miguel Herrera ocupa la plaza 11, con cuatro puntos, dentro de una tabla liderada por el Puebla, que tiene siete unidades.

Con su llegada a México, Soteldo se unirá a una legión vinotinto que ya tenía como miembros a Eduard Bello, Fernando Aristeguieta, Jhon Murillo y Rómulo Otero.

