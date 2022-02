WhatsApp cumple hoy 13 años conociendo tu vida y tus secretos

febrero 24, 2022 - 12:05 am

Desde que llegó a tu vida no has podido librarte de él. Se mete en tus asuntos, los dirige, explora tus sentimientos o mejor dicho te vales de él para explorar en los demás y en ti mismo. Está segundo a segundo llevando tus palabras, tu voz, tus imágenes. No puedes imaginar la vida si él… y solamente tiene 13 años.

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más empleada en el mundo, y que ya tiene 2.000 millones de usuarios, se fundó con el nombre de WhatsApp Inc. el 24 de febrero de 2009, la misma fecha de cumpleaños de su creador Jan Koum, un emprendedor de origen ucraniano.

WhatsApp lleva ese nombre al unir los acrónimos en inglés «What’s Up» (¿Qué pasa? y «App» (Aplicaciones)

Los primeros pasos de WhatsApp fueron andados en dispositivos móviles Apple. El propio Jan Koum asegura que, al comprar su primer iPhone, se dio cuenta del potencial que tendría la app. Para mayo de 2009 lanzaba la primera versión de WhatsApp, un nombre llamativo que nacía tras unir los acrónimos «What’s Up» (¿Qué pasa?) y «App» (Aplicaciones).

Pero existe otra teoría, que reconoce que el curioso nombre «posiblemente» proviene de la película «Scary Movie», donde uno de sus personajes, interpretado por Marlon Wayans, pronunciaba frecuentemente “Wazaaap” de forma carismática. Pese a que no es algo oficial, es una analogía muy entretenida entre los usuarios.

Jan Koum había lanzado WhatsApp con un propósito, ser una mensajería sencilla, de poco peso y pago, al menos al principio. Su uso requería una conexión a Internet y permitía al usuario estar conectado, en tiempo real, con sus contactos. Al poco tiempo de lanzada, logró cautivar a más de 250.000 usuarios, lo que obligó a su creador a buscar financiación. Fue la empresa Sequoia Capital, por una cantidad de 10 millones de dólares, la que se lo proporcionó. Esa cantidad fue empleada para ampliar la capacidad de los servidores.

